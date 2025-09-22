هفته گذشته انجام شد؛
مهدی کروبی در دیدار معاون اول رئیس جمهور با آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم گفت: انتظار مردم عمل به شعارهای داده شده در مناظرات زمان انتخابات است و بیتوجهی وعدم قاطعیت درعدم اجرای آن موجب نا امیدی و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت و فعالیت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از جماران؛ معاون اول رئیسجمهور به دیدار مهدی کروبی رفت.
در این دیدار که هفته گذشته و در فضایی صمیمانه برگزار شد، محمدرضا عارف ضمن مرور خاطرات همکاریهای مشترک خود با حجت الاسلام کروبی، گفت: همه دلسوزان انقلاب اسلامی بویژه یاران صدیق امام (ره) در شرایط فعلی کشور برای اعتلای نظام باید در کنار هم به مانند سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب قرار گیرند.
در این دیدار که سید کامل تقوی نژاد دبیر هیات دولت و حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، عارف با آرزوی صحت و سلامتی برای حجت الاسلام کروبی و قدردانی از دغدغههای مردمی ایشان گفت شخص رئیس جمهور محترم بر لزوم توجه به معیشت مردم تاکید دارد و دولت هم در تمامی تصمیمات پیوست معیشتی را مدنظر قرار میدهد.
مهدی کروبی و محمدرضا عارف
در این دیدار مهدی کروبی با تمجید از مشی اخلاقی محمدرضا عارف، گفت: من با توجه به اینکه سالها رییس و نماینده امام در کمیته امداد و بنیاد شهید بودم درد و رنج مردم را از نزدیک لمس کردم و در حال حاضر مشکلات مردم خیلی سختتر از سالهای گذشته شده است که امیدوارم بتوانید در این زمینه کاری صورت بدهید
کروبی با آرزوی موفقیت برای دولت چهاردهم گفت: انتظار مردم عمل به شعارهای داده شده در مناظرات زمان انتخابات است و بیتوجهی وعدم قاطعیت درعدم اجرای آن موجب نا امیدی و سرخوردگی کسانی خواهد شد که در انتخابات شرکت و فعالیت کردند.