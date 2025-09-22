ورود وزیر خارجه و هیات همراه به نیویورک

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، بامداد دوشنبه به وقت نیویورک، برای شرکت در هشتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد.

وزیر امور خارجه در این سفر ضمن مشارکت در جلسات و مباحث دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل و تبیین مواضع و دیدگاه‌های کشورمان، دیدارها و نشست‌های جداگانه‌ای نیز با همتایان خود از سایر کشورها و اصحاب رسانه خواهد داشت.

