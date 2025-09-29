ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آخرین اقدامات پیرامون بخشنامه اخیر این سازمان درباره شناسایی فوری مدیران دارای مسئولیت همزمان در چند شرکت دولتی گفت: به موجب قانون، هیچ فردی نمی‌تواند همزمان در بیش از یک هیأت‌مدیره از شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، عضویت داشته باشد.

وی با بیان اینکه این قانون در سال‌های گذشته به درستی اجرا نشده است، افزود: متأسفانه مشاهده می‌شود که افرادی در هیأت‌مدیره‌های متعددی به عنوان مدیرعامل، رئیس یا عضو فعالیت دارند. این امر علاوه بر مغایرت قانونی، معایب متعددی دارد؛ چراکه اولاً چنین افرادی فرصت کافی برای انجام وظایف محوله را پیدا نمی‌کنند و ثانیاً زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت را فراهم می‌سازد.

خدائیان با اشاره به ادعای برخی افراد مبنی بر فعالیت بدون دریافت حقوق گفت: حتی در این موارد هم بستر رانت و سوءاستفاده وجود دارد و همین امر اجرای دقیق قانون را ضروری می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ما به عنوان ناظر اجرای صحیح قانون، تأکید کرده‌ایم که اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت باید به طور کامل اجرا شود. در همین راستا، تمامی اعضای هیأت‌مدیره‌ها در سراسر کشور استعلام شده‌اند و در حال بررسی هستیم که آیا افراد دارای مسئولیت همزمان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند یا خیر. در صورت استمرار تخلف، این افراد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاه‌ها در این زمینه گفت: استعلام‌های لازم در حال انجام است و دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی هستند.

