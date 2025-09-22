به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سردار سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد فرماندهی ارتش، با امیر سرلشکر ستاد «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

امیر سرلشکر حاتمی، در این دیدار با اشاره به استقلال‌خواهی ملت ایران، اظهار کرد: ایران اسلامی و ملت بزرگ ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، خواسته‌ای به حق، به نام «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» را سرلوحه اهداف خود قرار داده که این راهبرد مورد پسند و خواست دشمنان ‍قسم‌خورده ملت ایران نیست.

وی افزود: دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تأکید دارند که ملت ایران از خواسته‍ های به‍ حق خود بگذرد، امّا ملت عزیزمان با تحمل سختی‍ها، هزینه‌ها و تقدیم شهدای بسیاری، مقابل دشمنان ایستادگی کرده و خواهد کرد. دشمنان باید نگاه خود را به مردم بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی عوض کنند.

فرمانده کل ارتش با تأکید بر همراهی، همدلی و اتحاد راهبردی سپاه و ارتش، تصریح کرد: وحدت و هماهنگی موجود میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، ستون استوار امنیت ملی و کلید فتح قله‌های امنیت و اقتدار است. این وحدت سپر آهنینی است که از کشورمان در برابر فتنه‍ها، ترفندها و توطئه‌های دشمنان، محافظت خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما در دوران دفاع مقدس و پس از آن توانستیم با همراهی و همدلی وصف ناپذیر و پشتوانه ملت بزرگ‍مان، توطئه بزرگ شرق و غرب را خنثی کنیم، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم با ایستادگی مقابل خواسته‌های دشمنان، بار دیگر ثابت کردیم که بر سر منافع ملی‌مان معامله نخواهیم کرد و ملت ایران و نیروهای مسلح برخاسته از ملت، راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهند داد.امیر سرلشکر حاتمی در ادامه خطاب به دشمنان ملت ایران، متذکر شد: دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی بدانند، کوچک‌ترین تعرضی، با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد و اگر مجدداً مرتکب اشتباهی شوند، پاسخ محکم و پشیمان‌کننده دریافت خواهند کرد.

