سید کاظم اکرمی نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی و وزیر پیشین آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل گفت: آقای رئیس‌جمهور باید همانند گذشته، در جمع رؤسای کشورها، خواست مردم ایران را به جهانیان برسانند که مردم ایران مردمی صلح‌دوست و اهل مذاکره هستند و همواره به گفت‌وگو و صلح با سایر کشورها پاسخ مثبت می‌دهند.

امنیت و سلامت کشور به رفع مشکلاتی بین‌المللی بستگی دارد

وی ادامه داد: در این راستا، لازم است مجدداً تأکید کنم که با اسناد نشان دهند که در مواردی که برخی کشورهای بزرگ نکاتی را درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند، به موضوعات زیادی از آنها توجه شده است و ما به تعهدات خود پایبند بوده‌ایم. بازرسان مربوطه هم بر اساس اطلاعات موجود، به ایران آمده و شاهد پایبندی ما به اصول و توافقات بوده‌اند. این موضوع را رئیس‌جمهور باید برای همگان روشن کنند.

وزیر پیشین آموزش و پرورش درباره این که فضای داخلی کشور همزمان با سفر رئیس جمهور به سازمان ملل چگونه باید باشد که نشان دهنده انسجام و همبستگی داخلی باشد، گفت: در فضای داخل همه افراد باید بدانند که امنیت و سلامت کشور و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به مذاکرات و رفع مشکلاتی که در چارچوب بین‌المللی دنبال می‌شود، بستگی دارد. ما مردمی هستیم که خواهان صلح و آرامش برای خود و سایر کشورها هستیم.

پیامبر هم در مواجهه با مخالفان با درایت عمل کرد و با پیروزی وارد مکه شد

اکرمی تصریح کرد: البته ممکن است برخی تندروها بخواهند نظرات خود را مطرح کنند، اما باید توجه داشت که این رویکردها تاکنون نتیجه‌ای برای کشور ما و سایر کشورها نداشته است. تاریخ نشان می‌دهد که به ویژه در قرن بیستم کشورهایی مانند ویتنام هم برخوردهای تندی با کشورهایی مانند آمریکا داشتند اما به نتیجه نرسیدند و در نهایت به مذاکره و صلح روی آوردند. همچنین، در تاریخ شاهد هستیم که کشورهایی مانند ژاپن، پس از برخوردهای سخت، به صلح و گفت‌وگو دست یافتند.

وی ادامه داد: اینهایی که تندرو هستند باید بدانند که رفتار پیامبر اسلام هم نمونه‌ای از این رویکرد صلح است به طور مثال صلح حدیبیه نشان می‌دهد که حتی در مواجهه با مخالفان، پیامبر با درایت و صبر عمل کرد و در نهایت به پیروزی رسید و با فتح و پیروزی وارد مکه شد. ما هم تاکنون به تعهدات خود پایبند بودیم اما این پایبندی را بیشتر نشان دهیم و به کشورهای دیگر نشان دهیم که خواهان زندگی آرام و بی‌دغدغه هستیم و می‌توانیم به بهبود روابط بین‌المللی دست یابیم.

هیچ‌کس از جنگ و ویرانی راضی نیست

این نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به صلح امام حسن با معاویه گفت: در تاریخ هم آمده است که امام مجتبی (ع) وقتی دید که مردم خواهان صلح بودند، به صلح تن داد. امروز، اکثریت مردم ایران خواهان صلح و آرامش هستند و هیچ‌کس از جنگ و ویرانی راضی نیست. بنابراین، همه ما باید تلاش کنیم تا خواسته‌های رئیس‌جمهور را با عمل خود اثبات کنیم. ما هم مانند رئیس‌جمهور که تاکنون بارها هم تکرار کرده است، خواهان صلح، مذاکره، آزادی و امنیت برای بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور هستیم.

اکرمی تصریح کرد: گروه‌هایی که در کشور هستند و به اسلام و مسلمان بودن مردم علاقه‌مند هستند و به بودن ایران علاقه دارند، باید یکصدا خواسته‌های رئیس‌جمهور را بپذیرند و هیچ صدای مخالفی وجود نداشته باشد. ما مسلمانیم و باید به حفظ اسلام اهتمام ورزیم. اگر بخواهیم مشکلات بیشتری ایجاد کنیم، تنها موجب دوری مردم از دین خواهیم شد.

غالب افکار عمومی به‌وضوح به صلح، مذاکره، آزادی و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی تمایل دارند

وی گفت: اکنون هرکس با مردم در ارتباط است، می‌داند که مردم خواهان آرامش و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی هستند. در سفرهای خود به مشهد مقدس و در گفت‌وگو با رانندگان، به وضوح می‌بینم که مردم از تندروی‌ها و مشکلات ناشی از آن ناراضی هستند و خواهان کشوری آرام و بهبود وضعیت زندگی خود هستند. حالا چند نفر هم با افکار متفاوت وجود دارند کسی به آنها کاری ندارد اما غالب افکار عمومی به‌وضوح به صلح، مذاکره، آزادی و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی تمایل دارند.

