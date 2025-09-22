صدور احکام متهمان حادثه هشتم مهر سال ۱۴۰۱ زاهدان

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در مراسم بزرگداشت صلح و وفاق گفت: احکام متهمان حادثه هشتم مهر سال ۱۴۰۱ زاهدان صادر شد و با پیگیری دستگاه قضایی، جان‌باختگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناسایی شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد در این مراسم با اشاره به صدور احکام قضایی برای متهمان حادثه هشتم مهر، اظهار داشت: «پرونده این حادثه به مرحله نهایی خود رسیده و بسیاری از مطالبات مردم و خانواده‌های آسیب‌دیده پاسخ داده شده است.»

وی همچنین به اهتمام ویژه مسئولان ارشد کشور در پیگیری این پرونده اشاره کرد و افزود: «از همان ابتدا، مقام معظم رهبری، رئیس قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و دیگر مسئولان سیستان و بلوچستان در این زمینه واکنش نشان داده و پیگیری‌ها با هماهنگی کامل انجام شده است.»

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در ادامه توضیح داد: «پس از بررسی دقیق پرونده و احراز وقوع قتل عمد، دستگاه قضائی با صدور حکم، متهمان را به حداکثر مجازات قانونی یعنی ۱۰ سال حبس محکوم کرد.»

وی تصریح کرد: «این احکام بر اساس فقه اسلامی و قوانین کیفری کشور صادر شده است و در مواردی که تیراندازی توسط چند نفر انجام شده ولی شلیک‌کننده اصلی مشخص نباشد، حکم قتل عمد به‌صورت گروهی صادر می‌شود.»

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد همچنین در خصوص برخی مشکلات در تشخیص ضارب اصلی و تأخیر‌های اولیه در بررسی پرونده گفت: «برخی از مشکلات به دلیل فقدان مدارک شناسایی برای برخی از جان‌باختگان و نداشتن گواهی‌های قانونی مانند اثبات وراثت بود که با همکاری نهاد‌های مسئول این مشکلات برطرف شد.»

وی افزود: «با عنایت رهبر معظم انقلاب، کشته‌شدگان بیگناه این حادثه به‌عنوان شهید شناخته شده و مجروحان نیز به‌عنوان جانباز در حال دریافت خدمات حمایتی هستند. تا کنون بسیاری از خانواده‌ها مشمول این عناوین شده‌اند و پرونده دیگران نیز در حال بررسی است.»

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: «در خصوص قربانیانی که دیه دریافت کرده‌اند، باوجود اینکه طبق مقررات بنیاد شهید نباید تحت پوشش قرار می‌گرفتند، با تصمیم استثنائی حمایت‌های لازم از خانواده‌ها صورت گرفت و دیه آنان نیز توسط نهاد‌های مسئول پرداخت شد.»

وی همچنین از تلاش‌های ویژه نیروی انتظامی، استانداری و خیران در تأمین خسارات وارده در این حادثه قدردانی کرد و افزود: «مقرر شده است که زمین مسکونی، تسهیلات مالی و خدمات معیشتی برای خانواده‌های شهدا و مجروحان در نظر گرفته شود.»

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد در پایان اظهار داشت: «پیشنهاد شده است که با تشکیل یک کارگروه تخصصی، کمک‌های مردمی و دولتی به‌صورت عادلانه و متناسب با نیاز واقعی خانواده‌ها توزیع شده و عدالت در حمایت رعایت گردد.»

