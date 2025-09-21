خبرگزاری کار ایران
دستگیری طراح سرقت مسلحانه از طلافروشی پاساژ گل‌سنتر درگهان قشم

کد خبر : 1689276
رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری متهمان سرقت مسلحانه از طلافروشی پاساژ گل‌سنتر درگهان خبر داد و گفت: طراح این سرقت مسلحانه همسایه طلافروشی محل وقوع جرم بوده است.

به گزارش ایلنا، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی و با اقدام ضربتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، ۶ متهم سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در پاساژ گل‌سنتر درگهان قشم شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه طراح این سرقت یکی از کسبه پاساژ گل‌سنتر درگهان و همسایه مغازه محل سرقت بوده است، گفت: مسئولان قضایی و کارآگاهان پلیس در جریان تحقیقات با مشاهده رفتار مشکوک این فرد با کنترل نامحسوس و جمع آوری ادله کافی نسبت به دستگیری وی اقدام نموده‌اند.

قهرمانی تصریح کرد: با دستگیری طراح این سرقت مسلحانه، وی زبان به اعتراف گشود و دیگر همدستان خود را معرفی نمود که بلافاصله نسبت به دستگیری دیگر متهمان نیز اقدام شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه حدود ۳۹۰ گرم از طلاهای مسروقه کشف شده است، گفت: متهمین نسبت به فروش طلاهای مسروقه اقدام نموده‌اند که بر این اساس با دستور قضایی تمامی حساب‌های بانکی متعلق به آن‌ها نیز مسدود شده است.

این مقام قضایی همچنین اعلام کرد: سلاح کلاشینکف مورد استفاده سارقین در زمان سرقت به همراه مقادیری فشنگ نیز از متهمین کشف و ضبط شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: دستگیر شدگان در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و برای همه متهمین پرونده قضایی تشکیل شده و با قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

وی همچنین از بازسازی صحنه جرم در محل پاساژ گل‌سنتر درگهان با حضور دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم و بازپرس پرونده خبر داد و گفت: بنابر گزارش مأموران، دو تن از سارقان مسلح به دلیل مقاومت در زمان دستگیری و در جریان تعقیب و گریز مصدوم شده و زمین‌گیر شده‌اند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تشکر از اقدام به موقع فرماندهی انتظامی استان و دیگر دستگاه‌های امنیتی و نظامی تصریح کرد: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با مرتکبان این اقدام مجرمانه نخواهد شد و مجازات مرتکبین جرایمی از این دست، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود.

گفتنی است؛ روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ یک طلافروشی در پاساژ گل‌سنتر درگهان قشم توسط سارقین مسلح مورد سرقت قرارگرفت و این افراد با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت، حدود هشت کیلوگرم طلا را به سرقت بردند و با یک دستگاه خودروی سمند سفید از محل متواری شدند.

