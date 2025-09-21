درخواست ملاقات ترامپ را بپذیر

به گزارش ایلنا، علی مطهری با اشاره به سفر رئیس جمهور به نیویورک در شبکه ایکس، نوشت:

«برای سفر رئیس جمهور به نیویورک پیشنهاد می‌شود؛

۱. وزیر خارجه مذاکره با سه کشور اروپایی درباره آخرین طرح پیشنهادی‌اش را انجام دهد.

۲. رئیس جمهور در نطق خود واقعیت حمله اسرائیل و آمریکا به ایران را تشریح کند.

۳. اگر ترامپ درخواست ملاقات با پزشکیان را داشت، به رغم نفاق و دروغگویی‌اش، رئیس جمهور ما به خاطر منافع ملت بپذیرد. کیش شخصیت ترامپ و این که می‌خواهد همه چیز را به نام خود تمام کند ممکن است به سود ایران تمام شود.»

انتهای پیام/