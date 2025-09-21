بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت چهل و سومین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

دفاع مقدس در هندسۀ نظام قدرت دفاعی و نظامی و امنیتی کشور، تابلوی تمام نمای زیبایی از عشق و ایثار و سلحشوری است که مجاهدان آن، در راه آزادی و حریت، عزت و اقتدار ملی و دفاع از ارزش‌های دینی و الهی، خود را فدای مردم کردند.

هفتۀ دفاع مقدس فرصت مغتنمی است برای بازشناسی خلق حماسۀ عظیمی که با ایثار و فداکاری و رشادت فرزندان غیور و برومند این مرز و بوم، افسانۀ شکست ناپذیری قدرت‌های طاغوتی و سلطه‌گر را باطل و برتری ایمان و اراده را به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی جنگ و عبرت‌های بزرگ تاریخ معاصر برای تمام جهانیان اثبات کرد. هشت‌ سال دفاع ‌مقدس یکی از مقاطع مهم و حساس تاریخی شگرف، آموزنده و الهام‌بخش است که هرگز نباید اجازه داد، گرد غفلت و غبار فراموشی آن را فرابگیرد.

این رویداد عظیم با آثار و برکات بی‌بدیل و بی‌شمار خود، به منزلۀ گنجینه‌ای گرانبها، ارزشمند و هویت‌ساز، بایستی برای همیشۀ تاریخ و ادوار و اعصار زنده و هدایت‌ بخش عصرها و نسل‌های این سرزمین قرارگیرد.

دفاع مقدس عرصه‌ی به‌ظهور نشستن خلوص نیت رزمندگانی بود که از لحاظ ادوات جنگی و تعداد نیرو بسیار اندک اما از لحاظ قوای روحی، سلاح درونی، ایمان و اخلاص بسیار مجهز و مقتدر بودند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس و پاسداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس با ادای احترام به همه مدافعان سرافراز انقلاب اسلامی به‌ویژه خانواده معظم شهدا، جانبازان سرافراز و رزمندگان سلحشور، توفیق و سربلندی همه این عزیزان را در پرتو عنایت خاص حضرت ولی عصر«عجل الله تعالی فرجه الشریف» و رهبری‌های داهیانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی از خداوند متعال مسألت می‌نماید.

بی‌تردید بازنشر رشادت‌ها و پیامدهای ارزشمند حقیقت تنیده در مظلومیت آن حماسة جاودان با هنر ناب روایت و روایتگری صادقانه از صحنه‌های بی‌بدیل و دستاوردهای سترگ آن مدرسه عشق و مکتب ایثار، جهاد و شهادت در این دوران جنگ پیچیدۀ رسانه‌ای و جنگ نرم ترکیبی ـ شناختی دشمنان عنود ا نقلاب‌اسلامی؛ سبک زندگی اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را ترویج داده و نسل‌های آتی را بیمه خواهد نمود.

از این روی از تمامی اهالی هنر و صاحبان اندیشه و قلم به‌منظور تبیین و باز تعریف توانایی‌ها و خدمات ارزشمند شکل گرفته و بیان صحنه‌های ناب از ایثارگری، فداکاری و رشادت آن دوران دعوت می‌کند، تا با تحلیل و به تصویر کشیدن زوایای کمتر پیدای این حماسه شورانگیز، آن را برای نسل‌های آینده ماندگار ساخته؛ و نیز از مردم فهیم و قدرشناس ایران اسلامی دعوت بعمل‌ می‌آورد تا با حضور آگاهانه و گسترده خود در ویژه برنامه‌های گرامیداشت حماسه غرورآفرین هشت سال دفاع مقدس، از ایثارگری‌های دلاور مردانی که با عزم و اراده پولادین و با اهداء خون خویش، نهال این انقلاب را آبیاری نمودند، تجلیل و قدردانی و با شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمایند.