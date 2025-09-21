به گزارش ایلنا، شامگاه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، جلسه‌ای به‌منظور بررسی راهکارهای توسعه فناورانه کشور به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، شرایط جهانی در حوزه فناوری‌های نوین، وضعیت کشورهای پیشرو و موقعیت کشورمان در این عرصه به‌تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لزوم «اولویت‌بندی در حوزه فناوری کشور»، ضرورت «ارتباط ارگانیک با کشورهای متحد و پیشرو در این حوزه»، «تغییر و ارتقای حکمرانی دولت با اجرای طرح‌های فناورانه بزرگ به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌ها از تحولات جهانی»، «حمایت از بخش خصوصی برای تسهیل شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ فناورانه با قابلیت رقابت جهانی»، «اهتمام ویژه به حضور در جانمایی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به‌ویژه در بخش‌های بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، های‌تک و هوش مصنوعی»، «بهره‌گیری از الگوی کشورهای پیشرو در ایجاد شهرهای هوشمند با هدف تقویت ده‌ها رشته صنعتی مبتنی بر هوش مصنوعی» و «نگاه ویژه به توسعه دیپلماسی فناوری» از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.

رئیس جمهور در این نشست، با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی به‌ویژه در منطقه خلیج فارس و حرکت به سمت اقتصاد پسانفتی، بر اهمیت تولید ثروت و صنعت از دستاوردهای علمی و انتقال دانش از دانشگاه‌ها به شرکت‌های فناورانه و صنعتی تأکید کرد و گفت: بنای دولت بهره‌گیری از تحولات تکنولوژیک و فناورانه به‌عنوان چهارچوب اصلی تصمیم‌گیری‌ها است.

پزشکیان همچنین بر لزوم استفاده از تجارب موفق کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون بریکس و شانگهای تأکید کرد و گفت: دولت برای حمایت از توسعه فناورانه کشور اهتمام جدی دارد و در این مسیر، هر بخش یا نهادی که بتواند نقش‌آفرین باشد، به‌کار گرفته خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین، با استقبال از پیشنهادات مطرح‌شده در زمینه توسعه فناورانه کشور، از دست‌اندرکاران خواست در راستای ارتقای کیفیت آموزش به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم دولت بسته‌های آموزشی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین را برای گنجاندن در سیستم آموزشی دانش‌آموزان تهیه و به دولت ارائه کنند.

