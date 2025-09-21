رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی:
کودکان خانوادههای زندانیان نیازمند حمایت مستمر خیرین هستند
مراسم اهدای بستههای نوشتافزار و البسه به خانواده زندانیان نیازمند به مناسبت آغاز سال تحصیلی در قالب پویش مهر همدلی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم اهدای بستههای نوشتافزار و البسه به خانواده زندانیان نیازمند به مناسبت آغاز سال تحصیلی در قالب پویش مهر همدلی با حضور محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، عبدی مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی و جمعی از معاونین این اداره کل صبح شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد.
عبدالهی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، گفت: پویش حمایت از اقشار آسیب پذیر، به ویژه کودکان و نوجوانانی که در آستانه ورود به مدارس قرار دارند، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است و سرمایه گذاری واقعی برای آینده جامعه و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به شمار میرود.
وی با تقدیر از انجمن حمایت از زندانیان استان افزود: در این طرح هزار بسته حمایتی شامل کیف، کفش، نوشت افزار و البسه مناسب تحصیل میان فرزندان خانوادههای زندانیان نیازمند در سراسر استان توزیع میشود تا زمینه تحصیل و رشد این کودکان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر اینکه کودکان و نوجوانان تحت پوشش این انجمن هیچ نقشی در وقوع جرم نداشته و خود از قربانیان بزه و آسیبهای اجتماعی هستند، خاطرنشان کرد: حمایت مستمر از این قشر نه تنها به آموزش و پرورش آنها کمک میکند، بلکه مسیر رشد و تعالی اجتماعی استان را نیز هموار میسازد.
عبدالهی همچنین نقش خیرین را در استمرار این اقدامات حیاتی دانست و افزود: همان گونه که تاکنون نیکوکاران استان در پویشهای حمایتی حضوری فعال داشتهاند، انتظار میرود در آینده نیز با همان دلسوزی و مشارکت، خانوادههای نیازمند و اقشار آسیب پذیر جامعه را همراهی کنند.
این مراسم که در قالب پویش مهر همدلی برگزار شد، نمادی از همدلی، مسئولیت اجتماعی و مشارکت جمعی دستگاه قضایی و خیرین استان در حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند و ارتقای عدالت اجتماعی بود و نشان داد که آموزش و پرورش و توجه به نسل آینده همواره در اولویت برنامههای استان قرار دارد.