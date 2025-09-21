ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در جهت تحقق اهداف سند تحول قضایی در دستور کار است

به گزارش ایلنا، در نخستین همایش سراسری دیوان عالی کشور که با حضور روسای کل دادگستری‌ها در خرداد ماه امسال و در مشهد مقدس برگزار شد، عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در اسکن صحیح، ارسال به موقع اسناد، هماهنگی در برخی مراحل ثبت و به عنوان مهمترین عناصر سرعت بخشی به دادرسی مورد بررسی قرار گرفت و معاون نظارت دیوان عالی کشور را بر آن داشت، در همایش مذکور با عنایت به نقش بی‌بدیل این دفاتر در تسهیل روند‌های اداری، حفظ امنیت حقوقی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضا، اهمیت نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات قضایی را مورد تاکید قرار دهد.

عبدالحمید مرتضوی بریجانی، معاون نظارت دیوان عالی کشور در ارتباط با نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در کاهش اطاله دادرسی و اقدامات صورت گرفته در این زمینه اظهار داشت: متعاقب اولین همایش سراسری دیوان با روسای دادگستری استان‌ها، نسبت به اجرایی کردن مصوبات همایش در جلسه‌ای با حضور مدیر عامل دفاتر خدمات قضایی و معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های اصلاحی درخصوص کاهش اطاله دادرسی پرداخت.

معاون نظارت دیوان عالی کشور بررسی نقش دفاتر خدمات قضایی در راستای اجرای سند تحول قضایی و رفع اشکالات موجود در زمینه اطاله دادرسی را از مهمترین محور‌های مورد بررسی در جلسه عنوان کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تحقق اهداف سند تحول قضایی و نیز با توجه به قرار گرفتن دفاتر در چرخه جریان رسیدگی به پرونده‌ها و کمک موثر آنها به دستگاه قضایی برای تبدیل اسناد کاغذی به الکترونیکی تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نقش تعیین کننده‌ای در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها ایفا می‌کنند، وجود برخی مشکلات در فرایند ارسال و ثبت پرونده‌ها ازجمله تاخیر در ارسال اسناد به محاکم و ناهماهنگی در برخی مراحل ثبت و ارجاع پرونده‌ها باید آسیب شناسی و راه کار‌های اصلاحی در این خصوص ارائه شود.

معاون نظارت دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه تاسیس و راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باهدف تسهیل دسترسی به عدالت صورت پذیرفت خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد سازوکار‌های دقیق‌تر، فرایند دریافت، ثبت و ارسال اوراق و اسناد پرونده‌ها را به گونه‌ای ساماندهی کنند که اسناد و مدارک دریافتی در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون تاخیر و خوانا به محاکم مربوطه ارسال شود، تا باعث اطاله دادرسی نشود.

مرتضوی، برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی برای مدیران و کارکنان دفاتر خدمات قضایی را به منظور آگاهی کامل از الزامات و انتظارات قوه قضاییه را امری مهم و حائز اهمیت در جهت ارتقای کیفیت خدمات و کاهش نواقص موجود عنوان کرد.

معاون نظارت دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: پیرو جلسه برگزار شده در معاونت نظارت دیوان عالی کشور، مقرر شد معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با همکاری کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بر حسن اجرای مقررات نظارت مستمر داشته باشد.

