خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جعفری:

سختی کار دادسرا، کشف حقیقت و انجام وظیفه مدعی‌العمومی است

سختی کار دادسرا، کشف حقیقت و انجام وظیفه مدعی‌العمومی است
کد خبر : 1689050
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و اررشیابی قضات با بیان اینکه سختی کار دادسرا، کشف حقیقت و انجام وظیفه مدعی‌العمومی و احیای حقوق عامه است، از قضات دادسرا خواست: با شجاعت و فارغ از عوامل بیرونی، روی وظیفه خودشان تمرکز کنند.

به گزارش ایلنا، یحیی جعفری، معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و اررشیابی قضات امروز از شعب محاکم تجدیدنظر و شعب دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید کرد و با قضات دادسرای گرگان نشست هم‌اندیشی برگزار کرد.

جعفری در جلسه با قضات دادسرای گرگان با اشاره به رسالت قضایی در هر جایگاه و با هر سابقه قضاوت، گفت: بخش حساس و سخت فرایند دادرس کیفری به عهده دادسرا است، قضات دادسرا مراقب باشند تحت تاثیر عوامل دیگری غیر از محتویات پرونده قرار نگیرند.

 
 

وی با بیان این که سختی کار دادسرا، کشف حقیقت و انجام و ظیفه مدعی‌العمومی و احیای حقوق عامه است، از قضات دادسرا خواست: با شجاعت و فارغ از عوامل بیرونی، روی وظیفه خودشان تمرکز کنند.

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و بازدیدی که از دادسرای گرگان داشتند، گفت: در این بازدید ایشان عملکرد بازپرسان جوان دادسرای مرکز استان را بررسی و تحسین کردند و از این حیث به داشتن چنین قضات جوان و کارآمد افتخار میکنیم.

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان هم در این جلسه با بیان این که حمایت از قضات دادسرا و اجرای احکام یک ضرورت است افزود: خمیرمایه یک قاضی در دادسرا ساخته می‌شود و اگر در این مرحله حمایت نشود، در آینده نمی‌تواند قاضی خوبی باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی