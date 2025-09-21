به گزارش ایلنا، یحیی جعفری، معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و اررشیابی قضات امروز از شعب محاکم تجدیدنظر و شعب دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید کرد و با قضات دادسرای گرگان نشست هم‌اندیشی برگزار کرد.

جعفری در جلسه با قضات دادسرای گرگان با اشاره به رسالت قضایی در هر جایگاه و با هر سابقه قضاوت، گفت: بخش حساس و سخت فرایند دادرس کیفری به عهده دادسرا است، قضات دادسرا مراقب باشند تحت تاثیر عوامل دیگری غیر از محتویات پرونده قرار نگیرند.

وی با بیان این که سختی کار دادسرا، کشف حقیقت و انجام و ظیفه مدعی‌العمومی و احیای حقوق عامه است، از قضات دادسرا خواست: با شجاعت و فارغ از عوامل بیرونی، روی وظیفه خودشان تمرکز کنند.

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و بازدیدی که از دادسرای گرگان داشتند، گفت: در این بازدید ایشان عملکرد بازپرسان جوان دادسرای مرکز استان را بررسی و تحسین کردند و از این حیث به داشتن چنین قضات جوان و کارآمد افتخار میکنیم.

محمود اسپانلو دادستان مرکز استان گلستان هم در این جلسه با بیان این که حمایت از قضات دادسرا و اجرای احکام یک ضرورت است افزود: خمیرمایه یک قاضی در دادسرا ساخته می‌شود و اگر در این مرحله حمایت نشود، در آینده نمی‌تواند قاضی خوبی باشد.

انتهای پیام/