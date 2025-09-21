خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز گیلان:

پرونده قاتل ایلیا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان گفت: دادسرای مرکز استان رسیدگی خارج از نوبت پرونده ایلیا پسربچه ۱۰ ساله رشتی را در دستور کار قرار داد.

به گزارش ایلنا، سید مهدی فلاح میری با اشاره به پرونده قتل پسر بچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان را جریحه دار کرد گفت: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم این پرونده، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری را در دستور کار قرار داد.

وی تاکید کرد: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی وانجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و در کمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله و قتل وی در شهر رشت، رسیدگی در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهم ۳۸ ساله ۱۹ مرداد دستگیر شد.

