پیام تبریک عراقچی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی
وزیر امور خارجه در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا،
متن کامل این پیام به شرح ذیل است:
قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است.
این دستاورد، گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملیپوشان جوان و کادر فنی پرتلاش است که با همت و تلاش بیوقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخسازی کردند.
قهرمانی جهان را به اعضای تیم، مربیان، خانوادهها و مردم ورزشدوست کشور تبریک میگویم و امیدوارم این مسیر موفقیت با قدرت و انگیزهای افزون ادامه یابد.