رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
بیش از ۸۰ درصد نامههای سازمان بازرسی به صورت عادی و غیرمحرمانه ارسال میشوند
رئیس سازمان بازرسی درباره حذف مهر محرمانه از مکاتبات سازمان بازرسی تصریح کرد: پس از تاکید رئیس قوه قضاییه، پیشفرض مهر محرمانه از تمام نامهها حذف شد و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نامهها به صورت عادی ارسال میشوند و ممکن است در رسانهها نیز منتشر شوند، مگر در موارد خاص که طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون شفافیت یا مقررات مربوط به طبقهبندی اسناد، انتشار آنها محدود شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیحالله خدایان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور،در حاشیه نشست تخصصی شفافیت و رفع تعارض منافع در جمع خبرنگاران، گفت: طبق قانون شفافیت که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، دستگاههای اجرایی چهار ماه فرصت داشتند تا اقدامات لازم را انجام دهند.
وی تصریح کرد: ما در سازمان بازرسی وظیفه داریم وضعیت اجرای این قانون را رصد کنیم و بررسی کنیم که دستگاهها تا چه میزان به تعهدات خود عمل کردهاند.
خدائیان با اشاره به سند تحول قوه قضاییه گفت: شناسایی موقعیتهای تعارض منافع و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با شفافیت از جمله وظایف سازمان بازرسی است.
وی گفت: در کشور هم قوانین و مقررات متعدد و هم فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت وجود دارد که بخشهایی از آن اجرا شده و بخشهای مهمی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره قانون شفافیت قوا خاطرنشان کرد: طبق این قانون تمام اطلاعات مربوط به کارگزاران، قراردادها، نحوه صدور مجوزها و امتیازها، موافقت اصولیها و همچنین قوانین و مقررات دستگاهها باید در دسترس عموم قرار گیرد. اگر دستگاهی مدعی باشد انتشار برخی اطلاعات مغایر امنیت عمومی یا مصالح کشور است، این موارد باید در کارگروه موضوع تبصره ۲ ماده ۲ مطرح و تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: مسئولان دستگاهها باید هرچه سریعتر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و هیچ دستگاهی نمیتواند بدون طرح در کارگروه، از انتشار اطلاعات خودداری کند.
خدائیان درباره میزان اجرای قانون شفافیت گفت: اجرای این قانون هنوز به صورت کامل انجام نشده است. برخی دستگاهها اقداماتی را انجام دادهاند و ما همچنان در حال رصد و ارزیابی میزان اجرای آن هستیم. اطلاعات نهایی پس از خوداظهاری دستگاهها و راستیآزمایی اعلام خواهد شد و در جشنوارهای که هجدهم آذرماه برگزار میشود، دستگاههای برتر معرفی خواهند شد.
وی در توضیح اهمیت شفافیت و رفع تعارض منافع گفت: فساد در جایی اتفاق میافتد که پنهان باشد و کسی آن را نبیند. شفافیت محیط را روشن کرده و مانع فساد میشود. تعارض منافع نیز زمانی رخ میدهد که منافع شخصی فرد با منافع عمومی در تضاد باشد و اغلب افراد منافع شخصی را ترجیح میدهند. رفع این تعارض باعث پیشگیری از وقوع جرم میشود.
