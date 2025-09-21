خبرگزاری کار ایران
سپاه پاسداران:

هرگونه خطای محاسباتی جدید دشمن، پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به همراه خواهد داشت

کد خبر : 1688995
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس تاکید کرد: تجربه دفاع مقدس اول و دوم نشان داده است "بازدارندگی مؤثر، محصول آمادگی دائمی، خلاقیت در طراحی راهبرد، تاکتیک و عملیات در نبرد با دشمنان و توسعه مستمر فناوری‌ها و سامانه های پیشرفته دفاعی و نظامی در همه عرصه‌ها است. در صورت بروز هرگونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، جمهوری اسلامی ایران با دست برتر ابتکار عمل را در میدان نبرد در اختیار خواهد داشت و پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس به شرح زیر می‌باشد:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دفاع مقدس در حقیقت جشن پیروزی مقاومت مردمی است، یادآور یکی از درخشان‌ترین فصل‌های تاریخ انقلاب اسلامی و مایه سربلندی کشور و مولد مقاومت در مقیاس جهانی است، دفاع مقدس فصلی است که در آن ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری الهی، توانست تجاوز همه‌جانبه و جهانی دشمن علیه تمامیت ارضی ایران، انقلاب و نظام اسلامی را ناکام سازد و عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور را با شکوه حفظ کند.

عظمت دفاع مقدس زمانی مشخص می شود که هرگاه به نتایج جنگ های قبل از آن، فکر می کنیم جز تسلیم، شکست و حقارت سیاسی، اجتماعی و از دست دادن سرزمین‌، دستاوردی دیگری را بیاد نمی آوریم. در ۳۷ سال پس از دفاع مقدس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با الهام از درس ها و دستاوردهای دفاع مقدس و هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای، در مقیاس جنگ‌های جهانی به سطح موثری از خودکفایی، بازدارندگی و آمادگی رزمی رسید که جلوه هایی از آن را همگان در دفاع مقدس ۱۲ روزه شاهد بودند.

در هنگامه گرامیداشت آغاز چهل و پنجمین سال دفاع مقدس که با موسم دفاع مقدس ۱۲ روزه، تجلیگاه وحدت و انسجام ملی و شکست و ناکامی متجاوزین صهیونی و آمریکایی در دستیابی به اهداف پلید و شیطانی علیه انقلاب و نظام اسلامی همراه شده است، به ملت عظیم الشأن ایران اطمینان می‌دهیم که سپاه مقتدر مردمی همراه سایر نیروهای مسلح، هر روز بر توان رزمی، قدرت آفندی و پدافندی و ظرفیت‌های راهبردی خود می‌افزاید.

تجربه دفاع مقدس اول و دوم نشان داده است "بازدارندگی مؤثر، محصول آمادگی دائمی، خلاقیت در طراحی راهبرد، تاکتیک و عملیات در نبرد با دشمنان و توسعه مستمر فناوری‌ها و سامانه های پیشرفته دفاعی و نظامی در همه عرصه‌ها است. بر همین اساس، روند توان‌افزایی نیروهای مسلح در حوزه‌های مختلف متوقف نخواهد شد و در صورت بروز هرگونه خطای محاسباتی جدید و تجاوزگری از سوی دشمن، جمهوری اسلامی ایران با دست برتر ابتکار عمل را در میدان نبرد در اختیار خواهد داشت و پاسخ مهلک و عبرت آموز دیگری به او خواهد داد.

تجربه جنگ‌ تحمیلی اخیر نشان داد حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم‌ های اقتصادی و فشارهای ترکیبی چندلایه حداکثری دشمنان در بخش‌های مختلف، نیروهای مسلح کشور توانسته‌اند با اتکا به دانش  و توان بومی، به سطحی از خودکفایی ، بالندگی و بازدارندگی در حوزه نظامی و دفاعی با برخورداری از ساختار مستحکم فرماندهی برسند و نبرد را با ارتش‌های پیشرفته جهان با حفظ ابتکار عمل به پیروزی رسانند و دشمن را در اهدافش ناکام سازند.

شکست دشمنان در دو جنگ تحمیلی، تمام عیار، پرشدت و جهانی علیه جمهوری اسلامی و ناکامی دشمنان در سایر نبردهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی، روانی، رسانه ای و تلاش برای ایجاد آشوب و بی ثبات سازی داخلی، نشان داد که ملت ایران با هوشیاری، بصیرت و اتحاد مقدس، همچون دژ پولادین در برابر جنگ ترکیبی دشمن ایستاد و نقشه‌های آن ها را ناکام گذاشت. همچنانکه مردم ایران آماده‌اند در صورت لزوم، درس‌های تازه‌ای به هر متجاوز و مداخله‌گر بیاموزند.

همان‌گونه که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «هر روز دفاع مقدس برای ما برکتی داشت»، این برکات امروز در تمامی عرصه‌ها از توسعه فناوری‌های پیشرفته دفاعی تا ارتقای توانمندی‌های علمی و اجتماعی مشاهده می‌شود و به ما یادآوری می‌کند که راه مقاومت و پیشرفت، مسیر تضمین استقلال و امنیت ملی است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت یاد، نام، خاطره و حماسه آفرینی‌های شهیدان، ایثارگران و رزمندگان دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه، با سپاس از هوشمندی و اتحاد مقدس ایرانیان غیور برای مقابله با هرگونه تهدید و تعرض از سوی اردوگاه خصم علیه میهن اسلامی، هشدار می‌دهد که هرگونه خطای دشمنان به ویژه رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی و هیات حاکمه مستکبر و دغل باز آمریکا نسبت به منافع و امنیت ملی یا قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی، با واکنشی قاطع، کوبنده، بموقع و پشیمان‌کننده نیروهای مسلح و مدافعان مقتدر وطن به ویژه "پاسداران رشید انقلاب اسلامی" مواجه خواهد شد. آمادگی های همه جانبه رزمی، تدبیر راهبردی، امنیت مردم پایه، توان اطلاعاتی، دفاع زمینی، دریایی و هوایی، موشکی و سایبری و حمایت بی دریغ از مقاومت و سایر عرصه‌های میدان در بالا‌ترین سطح آماده و مهیا برای اقدام متقابل هستند.

۳۰ شهریور ۱۴۰۴

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
