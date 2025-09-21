به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خداییان در نخستین اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع که صبح امروز با حضور سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با اشاره به جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس گفت: مردم جنگ را اراده کردند، مقاومت کردند، پشتیبانی کردند و خون دادند و امروز نیز پیروزی ما در جنگ اخیر ناشی از همبستگی و اتحاد مردم بود. تا زمانی که این اتحاد و وحدت کلمه وجود داشته باشد، دشمن کاری از پیش نخواهد برد و از همین رو می‌بینیم در تمام این سال‌ها ...

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این جلسه در راستای مطالبه‌ای است که شهدا از من و شما خواسته‌اند. شهدا که جان خود را فدا کردند، انتظار دارند از این نظام مقدس محافظت شود و یکی از راه‌های حفظ نظام، مقابله با فساد است. فساد مانند موریانه‌ای است که بی‌سر و صدا اگر در جایی نفوذ کند، آن را به شکلی تخریب می‌کند که ما نمی‌بینیم؛ لذا تکلیف همه ما مبارزه با فساد است که یکی از اصول حکمرانی مطلوب به شمار می‌رود. در مبارزه با فساد، اولویت پیشگیری از فساد است و در این راه دو اصل «شفافیت» و «رفع تعارض منافع» از ...

وی تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در پی جامعه‌ای عاری از فساد، تبعیض و تعارض منافع است. فساد در جایی شکل می‌گیرد که یک نقطه تاریک وجود داشته باشد؛ در جایی شکل می‌گیرد که فرد در موقعیتی قرار بگیرد که منافع شخصی با منافع عمومی در تعارض قرار گیرد. بنابراین باید بسترهای فساد شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام شود. مبارزه با فساد موجب پاسخگویی مسئولان، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

خداییان با بیان این‌که ما در اسناد بالادستی موضوعات مهمی برای مبارزه با فساد داریم که در رأس آن‌ها فرمایشات مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور هم فرمایشات حضرت امام (ره) و هم فرمایشات مقام معظم رهبری را در امر مقابله با فساد جمع‌آوری کرده است. ما وظیفه شرعی و قانونی داریم که منویات امام (ره) و رهبری را در امر مبارزه با فساد اجرایی کنیم. فرمان هشت ماده‌ای رهبری در دسترس عموم است و تأکید بر این موضوع دارد.

وی با اشاره به قوانین در این حوزه گفت: یکی از مهم‌ترین قوانین در این حوزه، قانون شفافیت میزان دارایی مسئولان است. در مبارزه با فساد این قانون جنبه پیشگیرانه دارد. همچنین قانون شفافیت قوای سه‌گانه که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، از قوانین مهمی است که لازم‌الاجراست. در این قانون مقرر شده همه دستگاه‌های اجرایی و مأمورین به خدمات عمومی مکلف به ارائه کلیه اطلاعات به عموم جامعه هستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: ما با وجود چنین قوانینی باز هم می‌بینیم که کارگزاران و مسئولان تمایلی به ایجاد شفافیت در برخی از بخش‌ها ندارند. باید قانون درست و صحیح اجرا شود. اجرای صحیح قانون این است که همه مسئولان به آن عمل کنند. وقتی قانونی وضع شد، افراد باید براساس قانون تصمیم بگیرند نه براساس میل شخصی. مطمئن باشید مسئول متعهد، مسئولی است که به اجرای قانون پایبند باشد. ما مسئولان باید بیش از هر کسی متعهد به اجرای قانون باشیم. قوانینی که در ارتباط با شفافیت وجود دارد، اجرای آن‌ها برای مقابله با...

وی ادامه داد: موضوع دوم که در مقابله با فساد مهم است، بحث تعارض منافع است. تعارض منافع به این صورت است که کارگزار در موقعیتی قرار می‌گیرد که تصمیماتش به نفع خود یا خویشاوندانش است. گاهی تعارض منافع پسا‌شغلی است و رفع تعارض منافع باید این بستر را از بین ببرد. اگر می‌خواهیم با فساد مقابله کنیم باید بستر تعارض منافع را شناسایی و رفع کنیم. ما وظیفه داریم زمینه‌های فساد را از بین ببریم؛ چراکه هزینه پیشگیری کمتر از مقابله است و تا زمانی که بستر فساد وجود داشته باشد، فساد ایجاد می‌شود. بنابراین بهترین راه از بی...

خداییان اظهار داشت: ما در دوره تعالی و تحول قوه قضاییه توانسته‌ایم بیش از دو هزار مسئله را بررسی کنیم و ۲۱۳ بستر و گلوگاه مهم را در دستور کار قرار دادیم تا با آن‌ها برخورد کنیم و بیش از ۵۰ گلوگاه فساد را توانسته‌ایم با مشارکت دستگاه‌ها از بین ببریم. یکی از محورهای سند تحول، ایجاد شفافیت و رفع تعارض منافع در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های اقتصادی است. شفافیت و رفع تعارض منافع از ارکان اصلی مبارزه با فساد در کشور است.

