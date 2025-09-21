به گزارش ایلنا، مراسم تحلیف و اعطای پروانه کارآموزی ۲۴۵ نفر از پذیرفته شدگان آزمون اسفند ۱۴۰۲ استان اردبیل با حضور رئیس مرکز وکلا، رئیس دادگستری کل استان اردبیل و مسئولان قضایی و اجرایی استان اردبیل برگزار شد.

حسن عبدلیان پور در سفر استانی خود به اردبیل، در آیین تحلیف کارآموزان وکالت این استان شرکت کرد و طی سخنانی از کارآموزان حاضر خواست تا در حوزه وکالت بر آموزش‌های تخصصی تمرکز و توجه ویژه داشته باشند.

رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این مراسم گفت: امروز مجموعه بزرگ مرکز در راستای رسالت آموزشی خود توانسته است از بهترین روش‌ها و اساتید و مدرسان دانشگاهی استفاده نماید تا وکلایی متخصص تحویل جامعه و دستگاه قضا بدهد.

وی افزود: شما کارآموزانی که قرار است امروز قسم یاد کنید تا پاسدار حق و حقیقت و یاور مظلومان باشید، بایدخود را به لحاظ علمی به جدیدترین علوم حقوقی متناسب با نیاز‌های داخلی و بین المللی کشور مجهز کنید و امر وکالت را به صورت تخصصی پیگیری کنید. نه اینکه صرف آموزش‌های پایه وارد دعاوی مختلف شوید وبا تعدد و تکثر پرونده‌های نامرتبط برای خود و مردم مشکل ایجاد کنید.

عبدلیان پور بیان داشت: امروز این بالندگی مرکز سبب شده تا مجموعه ما در عرصه‌های بین المللی حرف برای گفتن داشته باشد به گونه‌ای که امروز یکی از وکلای ما به عنوان قاضی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) انتخاب می‌شود و افتخاری برای کشور و دستگاه قضا رقم می‌زند.

رئیس مرکز وکلا ضمن اینکه از کارآموزان خواست تا در حوزه آموزش‌های تخصصی خود را به روز کنند و مدام این به‌روز‌رسانی مطابق با دعاوی جدید و تحولات روز تغییر کند؛ افزود: یکی از اصول بنیادین مرکز مسئله خود انتظامی است که ما در دوره جدید تاکید ویژه برآن داریم و انتظار می‌رود اعضای مرکز چه خانم و چه آقا، خودشان شأن وکیل بودن و مهمتر شأن وکیل مرکزوکلای قوه قضاییه بودن را رعایت کنند و افتخاری برای دستگاه قضایی باشند.

مرکز وکلا از پتانسیل نیروی انسانی متخصص بهره‌مند است

همچنین در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در سخنانی بر ضرورت رعایت جایگاه وکالت از سوی اعضای مرکز تاکید کرد و گفت: در مقاطع مختلف شاهد اظهارات و تاییدات رئیس دستگاه قضا درمورد اقدامات مرکز بوده‌ایم و این مسئله نشان از تلاش‌های رئیس و اعضای این مجموعه دارد و انتظار می‌رود تا در حوزه خود مراقبتی و خود انتظامی عزیزان جدیدالورود به مرکز پاسدار این شأن و جایگاه باشند.

وی در ادامه بیان کرد: مرکز وکلای قوه قضاییه حقیقتاً اقدامات شایسته‌ای را در حوزه‌های داخلی و خارجی رقم زده است که این نشان از حضور نیرو‌های متخصص در این مجموعه می‌باشد؛ لذا انتظار می‌رود تا این مجموعه حقوقی در راستای انجام وظایف خود در تربیت نیرو‌های متخصص از جدیدترین فناوری‌های روز دنیا استفاده کند و آن را فراگیرد. چرا که بنابرتاکید رهبرمعظم انقلاب امروز فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی به گونه‌ای دنبال می‌شود که جز چند کشور آن را در دست ندارند و اگر ما آن را فرا نگیریم هچون دانش هسته‌ای آن را انحصاری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند دیگر کشور‌ها به آن دست یابند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: ما در استان از یک روحیه معنوی بالایی برخورداریم و این معنویت سبب موفقیت‌های فراوانی برای مردم و مسئولان این استان گردیده است؛ لذا توصیه می‌شود تا عزیزانی که امروز می‌خواهند با قسم خوردن وارد حوزه وکالت شوند، به این معنویت مزین شوند و در امورات شخصی و اجتماعی خود آن را به کار گیرند تا از انحراف مصون بمانند و قطعاً خداوند نیز کمک و یاور شما خواهد بود.

در پایان این مراسم از خانواده معزز شهدا و رئیس کل دادگستری استان اردبیل تقدیر شد و پروانه چند نفر از کارآموزان به صورت نمادین به آنها اعطا شد.

