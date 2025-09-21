در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
تشریح اقدامات مجلس یک سال پس از حادثه معدن طبس
نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بندهای قانون جامع معادن زغالسنگ این است که کارگران عزیزی که در معادن زغالسنگ و در معادن زیرزمینی کار میکنند، با توجه به اینکه یکی از کارهای سخت و زیانآور را دارند ضریب سختی کارشان از یک و نیم به دو سال تبدیل شود و این در کمیسیون صنایع و معادن مصوب شد.
حادثه معدن زغالسنگ «معدنجوی طبس» در ۳۱ شهریور سال گذشته، یکی از تلخترین حوادث کارگری کشور بود که جان ۵۳ تن از کارگران زحمتکش را گرفت و خانوادههای بسیاری را داغدار کرد. این حادثه نه تنها بار دیگر اهمیت توجه به ایمنی معادن و شرایط دشوار کارگران این بخش را یادآور شد، بلکه ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با معادن زغالسنگ را بیش از پیش برجسته ساخت.
اکنون و در آستانه سالگرد این حادثه، همچنان موضوع رسیدگی به وضعیت خانوادههای جانباختگان، ایمنی کار در معادن، تعیین تکلیف بدهیهای سنگین ذوبآهن اصفهان به معادن طبس و اصلاح ساختارها، به دغدغههای اصلی مسئولان و نمایندگان این منطقه تبدیل شده است.
محمد نصیری نماینده طبس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اقدامات صورت گرفته در خصوص پیگیری حادثه معدن معدنجوی طبس از سوی مسئولان گفت: در آستانه سالگرد حادثه معدن طبس یاد و خاطره جانباختگان درگذشتگان این حادثه را گرامی میداریم. در این حادثه، ۵۳ تن از زحمتکشان کشورمان جان خود را در راه تلاش، خدمت و کار جهادی از دست دادند.
نماینده طبس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سالی که گذشت؛ سال سختی برای ما بود؛ چراکه خانواده جانباختگان از خانوادههای ضعیفی هستند، برایشان پیگیریهای زیاد و برنامهریزیهای مختلفی در حوزههای گوناگون انجام شد.
وی یادآور شد: زمانی که حادثه رخ داد، اولین مسئله این بود که حضور مسئولین کشوری را در مجموعه شهرستان داشته باشیم که عمق موضوع را مشاهده کنند و اگر موضوعاتی وجود داشت، پیگیریهای لازم انجام شود.
۵۳ خانه برای خانواده جانباختگان معدن طبس در هر شهرستانی که بودند خریداری شد
نصیری ادامه داد: پس از آنکه اجساد ۵۳ تن عزیران جانباخته پیدا شد، یکی از موضوعاتی که به طور جدی در دستور کار قرار گرفت، این بود که به خانواده جانباختگان باید رسیدگی شود و برایشان برنامهریزی شود تا قدری دردشان آلام پیدا کند. جلسات مختلفی در صحن مجلس و در کمیسیونهای مختلف برگزار شد و چند تن از وزرا و رؤسای قوای مقننه و قضائیه در منطقه حضور پیدا کردند. در این بین هم قولها و مساعدتهایی انجام شد. انصافاً باید گفت که دولت، مجلس و قوه قضائیه همه پای کار آمدند.
وی درخصوص اقدامات انجام شده بیان کرد: در اولین مرحله با برگزاری مراسم اربعین این عزیزان، ۵۳ خانه برای خانوادههایشان در هر شهرستانی که بودند توسط وزارت راه و شهرسازی خریداری و توسط وزارت صمت نیز تجهیز شد، این کار بسیار بزرگ بود. شاید در سنوات گذشته اتفاقات مشابه افتاده بود اما چنین کاری انجام نشده بود. حتی برای چهار نفر از مصدومین که حالشان وخیمتر بود هم پیگیریهای انجام شد و برای آنها نیز خانهها خریداری شد.
بهسازی جاده معدن طبس آغاز شده است
ریاست مجلس هرچه سریعتر قانون جامع معادن زغالسنگ را در دستور کار صحن قرار دهد
نماینده طبس افزود: برای رفاه کارگران اقداماتی همچون بهسازی جاده معدن در نظر گرفته شد که اعتبار آن بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان است و همین چند روز پیش، آقای اتابک، وزیر صمت که به شهرستان طبس آمدند و در مراسم سالگرد جانباختگان حادثه معدن معدنجوی شرکت کردند کار بهسازی این جاده آغاز شد. ساخت بیمارستان امداد و نجات در طول این یکسال پیگیری شد که مورد افتتاح قرار گرفت. مسیری که در خود جاده و راه داخل معادن بود هم افتتاح و بهرهبرداری شد.
وی خاطرنشان کرد: معادن زغالسنگ یکی از پرحادثهترین و خطرناکترین معادن در کل جهان هستند و از لحاظ کاری هم سختی زیاد دارند. یک کاری که در صحن مجلس انجام دادیم این بود که برای اولین بار، قانون جامع معادن زغالسنگ را از طریق کمیسیون صنایع و معادن پیگیری کردیم و جلسات مختلف و پیگیریهای مکرر انجام شد که الحمدلله این قانون در صحن کمیسیون تصویب و در حوزه قوانین و نظارت مجلس هم تصویب شد. از ریاست مجلس میخواهم که هرچه سریعتر این موضوع در صحن مجلس مطرح شود تا قانون جامع معادن زغالسنگ در دستور کار قرار گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی در برخی از کشورها وزارتخانهای به عنوان وزارت زغالسنگ وجود دارد. در این مبحث، هم ایمنی معادن دیده شده و هم برای معدنداران تسهیلاتی در نظر گرفته شده است.
ضریب سختی کار کارگران معدن در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد
وی خاطرنشان کرد: یکی از بندهای قانون جامع معادن زغالسنگ این است که کارگران عزیزی که در معادن زغالسنگ و در معادن زیرزمینی کار میکنند، با توجه به اینکه یکی از کارهای سخت و زیانآور را دارند ضریب سختی کارشان از یک و نیم به دو سال تبدیل شود و این در کمیسیون صنایع و معادن مصوب شد.
نصیری عنوان کرد: در حوزههای مختلف از جمله معاونت قوانین هم همه کارها آماده شده و اکنون آماده است که در صحن مجلس مطرح شود تا این موضوع به قانون تبدیل گردد. ما هم درخواست داریم که هرچه سریعتر این موضوع به صحن مجلس بیاید تا انشاءالله این مسائل برای کارگران عزیزمان حل شود.
قیمت زغالسنگ وارداتی با قیمت زغالسنگ داخلی تفاوت بسیار بالایی دارد
نماینده طبس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که اکنون با آن مواجه هستیم، ذوبآهن اصفهان است. یکی از مباحث در همان مقطع، قیمت زغالسنگ بود. در این یک سال، ما به طور جدی پیگیری کردیم که قیمت زغالسنگ از ۲۶ و نیم درصد شمش فولاد خوزستان به ۳۰ یا ۳۱ درصد برسد. با همه مقاومتهایی که وجود داشت، الحمدلله این کار نیز انجام شد. اما باز هم قیمت زغالسنگ وارداتی با قیمت زغالسنگ داخلی تفاوت بسیار بالایی دارد.
وی ادامه داد: قیمت زغالسنگ وارداتی حدود ۳۰ تومان و قیمت زغالسنگ داخلی ما ۸،۹۰۰ تا ۹ تومان است. باز هم درخواست داریم تفاوت قیمت ذغال داخلی را حمایت کنند که بتوانیم تولید را بیشتر کنیم و هم مباحث کارگری و ایمنی را در این خصوص داشته باشیم.
در بحث زغالسنگ باید به سمت صادرات برویم
ذوبآهن اصفهان فقط به معادن زغالسنگ طبس بیش از سه همت بدهکار است
نصیری ادامه داد: یک دغدغه اساسی و کار ریشهای و بنیادی که باید انجام شود، این است که ذوبآهن اصفهان فقط به معادن زغالسنگ طبس بیش از سه همت بدهکار است. این در حالی است که اگر زغالسنگ مشکل نقدینگی مالی داشته باشد، از یک جا مشکلات نمایان میشود که حال چه در مسائل ایمنی و چه در حق و حقوق کارگران باشد. این موضوع باید توسط حاکمیت و نظام مشخص شود، اگر نمیخواهند در این خصوص برنامهریزی داشته باشند، باید وضعیت مدیریت آنجا را مشخص کنند. یکی از مشکلات، مشکلات مدیریتی و عدم نقدینگی است. در صورتی که ما در بحث زغال باید به سمت صادرات برویم و برنامهریزی انجام دهیم.
وزرا گاهی به من میگفتند در موضوع پیگیری حادثه طبس سلامت خود را به خطر میاندازید
وی افزود: در مورد مباحث بهداشتی و درمانی کارگران قولهای را داده بودند و مباحث مختلف الحمدلله در طول یک سال، همه دست به دست هم دادند و قوه قضائیه موضوعات را پیگیری کرد و با ظرافت و با دقت نظر، کارها را انجام داد. الحمدلله در طول یک سال کارهای خوبی برای جامعه کارگری انجام شد. البته هر چه هم کار انجام شود، جای خالی این کارگران عزیز برای خانوادههایشان پر نخواهد شد، اما تمام تلاشمان را در طول یک سال گذاشتیم و خود را جزئی از این خانواده میدانستیم و با دغدغهمندی مسائلشان را پیگیری کردیم.
نماینده طبس یادآور شد: الحمدلله، باید بگویم که دغدغهمندی ما باعث شد که بسیاری از مسائلشان به نتیجه برسد. حتی در بسیاری از جلسات کمیسیونها، دولتمردان و وزرا گاهی میگفتند شما در این موضوع سلامت خود را به خطر میاندازید اما الحمدلله، در خصوص اقداماتی که قول داده شد، همه قولها عملیاتی شد.