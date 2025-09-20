امکان فعالیت سکوهای برخط دارو رسان صرفاً در چارچوب ضوابط و تنظیم گری وزارت بهداشت

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست که براساس مأموریت محوله از سوی رئیس‌جمهور برای بررسی شرایط و ضوابط ایجاد و نظارت بر سکوهای برخط دارو رسان برگزار گردید، گفت: حوزه سلامت به جهت حساسیت و ارتباط با جان مردم، قابل واگذاری به فرایندهای بازار آزاد نیست و رئیس جمهور نیز همواره بر ضرورت حکمرانی سلامت و نقش آفرینی دولت در نظام سلامت تأکید داشته اند.

معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت تنظیم مقررات حوزه دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی افزود: نقش نظارتی این وزارت خانه در همه ابعاد توزیع دارو تخطی ناپذیر است و مقررات ایجاد سکوهای برخط دارورسان باید به نحوی تنظیم گردد که تمام فرایند احراز شرایط و اهلیت سکوها، تعرفه گذاری و قیمت گذاری، ضوابط حمل دارو و نظارت بر عملکرد سکوها توسط این وزارتخانه انجام گردد.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، داشبورد مدیریتی برای نظارت بر فرایند توزیع برخط دارو را ایجاد و در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد تا در صورت تخلف احتمالی سکوهای برخط، برخورد با متخلف با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی از جمله قوه قضائیه انجام شود.

در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید،کارشناسان دستگاه های اجرایی مربوطه، در خصوص فرایندهای ایجاد زیرساخت و نظارت بر این سکوها گزارشی ارائه نمودند و راهکارهای رفع موانع موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سکوهای برخط دارورسان، فرصتی برای نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در عرصه پخش داروست که نقش واسطه برای توزیع و حمل اقلام دارویی میان داروخانه و مصرف کننده را ایفا می‌کند.