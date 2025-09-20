قالیباف:
پرچم ایران و ایرانی تا همیشه بر بام جهان است
رئیس مجلس با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای قهرمانی جهان در کرواسی، گفت: پرچم ایران و ایرانی تا همیشه بر بام جهان است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چند روز پیش قهرمانی کشتی آزاد، امروز فرنگی؛ پرچم ایران و ایرانی تا همیشه بر بام جهان. خستگیناپذیری و غیرت کشتیگیران، دانش فنی بالا و شایستهسالاری مربیان محترم و مسئولیتپذیری و مدیریت جهادی رئیس و مدیران فدراسیون کشتی تحسینبرانگیز است. تبریک به پهلوانان تیم ملی کشتی فرنگی، به تمام شما افتخار میکنیم.»