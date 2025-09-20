معاون اجتماعی دادگستری استان تهران:
نقاط ضعفی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است، گفت: تداوم همکاری همه دستگاههای مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمترسانی مطلوب به مردم خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، ابوالفضل نیکوکار طی بازدیدی میدانی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اداره کل منابع طبیعی استان، روند خدماترسانی و عملکرد دستگاههای متصل به این سامانه را بررسی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با هدف تجمیع خدمات مرتبط با زمین و اراضی ملی و دولتی، کاهش مراجعات حضوری، ارتقای شفافیت و تسهیل امور مردم راهاندازی شده است. این سامانه امکان ارائه خدماتی همچون واگذاری اراضی ملی، صدور مجوز تغییر کاربری، احداث و بهرهبرداری شهرکهای صنعتی خصوصی و نیز انواع استعلامها از قبیل نوع اراضی و محدوده روستا را بهصورت الکترونیکی فراهم میکند.
وی افزود:براساس گزارشهای ارائهشده، وضعیت درخواستهای مردمی، روند پاسخگویی به استعلامات، میانگین زمان بررسی پروندهها، و اقدامات یگان حفاظت در رسیدگی به تخلفات از طریق این سامانه بهطور دقیق پایش و قابل ارزیابی است.
نیکوکار ضمن اشاره به برخی چالشها تصریح کرد: «با وجود دستاوردهای مهم، همچنان نقاط ضعفی در سامانه وجود دارد که باید رفع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید کرد: یکی از برنامههای آتی، شناسایی دستگاههای برتر و کمکار در حوزه پاسخگویی، پیگیری مستمر استعلامات و ارتقای زیرساختهای فنی سامانه خواهد بود تا رضایتمندی عمومی افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ابزاری راهبردی برای تحقق عدالت اداری و ارتقای شفافیت است و تداوم همکاری همه دستگاههای مرتبط، شرط اساسی موفقیت و خدمترسانی مطلوب به مردم خواهد بود.