صحبت از اینکه چرا جانبازان باید سهمیه داشته باشند، سخیف است

رییسبنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سهمیه شهدا و جانبازان جنگ اخیر گفت: سهمیه یک امر قانونی است. گاهی اوقات صحبتهایی از سوی برخی افراد مطرح میشود که چرا سهمیهها به جانبازان داده میشود. این بحثها واقعاً سخیف است، همه دنیا برای قهرمانان ملی خود شرایطی را فراهم میکند.
سعید اوحدی رییسبنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با مستندسازیهای وقایع دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: دایرهالمعارف مدافعین حرم، تهیه شده که بحمدالله با کمک مرکز اسناد انقلاب اسلامی رونمایی شد. دایرهالمعارف جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را هم با هماهنگی مرکز اسناد انقلاب اسلامی آغاز کردهایم و انشاءالله این روند ادامه خواهد یافت.
منتظر مدارک بالینی برای تکمیل احراز جانبازی مصدومان جنگ تحمیلی هستیم
وی در رابطه با آخرین اقدامات بنیاد شهید برای خانواده شهدا و جانبازان جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: همانطور که پیشتر در آمار اعلام شد ۱۰۶۴ عزیز شهید ما مظلومانه به شهادت رسیدهاند و کار احراز شهادت تمامی این عزیزان انجام شده است. در مورد جانبازان، بهدلیل متفاوت بودن فرآیند، منتظریم که وزارت بهداشت و درمان انشاءالله مدارک بالینی را به شورای تأمین ارسال کند. پس ارسال به بنیاد شهید، فرآیند اجرایی خواهد شد.
سهمیه جامع ایثارگری، بند مصرح قانون است
وی تاکید کرد: موضوع سهمیه جامع ایثارگری، بند صریح و مصرح قانون است که جای بحث ندارد و برای سهمیه خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی هم با وزارت علوم و آقای سیمایی صراف هماهنگ شده است و هم وزارت آموزش و پرورش همکاری کردهاند.
جانبازان، خانواه شهدا و آزادگان هیچ هزینهای را برای دارو پرداخت نمیکنند
وی درخصوص تامین داروی جانبازان اعصاب و روان، عنوان کرد: ممکن است در یک مقاطعی به دلیل تحریمهای ظالمانهای که اتفاق افتاده است، داروخانههای ما با کمبود مواجه شده باشند اما بنیاد شهید با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان تأمین دارویجانبازان عزیزی که نیاز به داروی ویژه دارند را در اولویت قرار داده است.
اوحدی تاکید کرد: داروهای ما صد در صد تحت پوشش بیمه جانبازان عزیز است و با تاکید میگویم جانبازان، خانواه معظم شهدا و آزادگان عزیزمان هیچ هزینهای را برای دارو پرداخت نمیکنند.