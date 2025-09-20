خبرگزاری کار ایران
پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی

پیام رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی
کد خبر : 1688670
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی کشتی فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور کرواسی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کشتی‌گیران دلاورمرد ایران اسلامی در رشته فرنگی نیز همچون رشته آزاد، در رقابت‌های جهانی، قهرمانی زودهنگام را تصاحب کردند و موجبات سرافرازی و شادی ملت ایران را فراهم آوردند. از صمیم قلب به این دلاورمردان و مربیان و مدیران فدراسیون کشتی کشور خدا قوت می‌گویم؛ تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان سبب شد برای نخستین‌بار آزادکاران و فرنگی‌کاران ایران هم‌زمان قهرمان جهان ‌شوند.

این قهرمانی‌ها از آن جهت حلاوت بیشتری داشت که توأم با پهلوانی بود؛ قهرمانان کشتی کشور حقاً نشان دادند که نمایندگانی شایسته و وزین برای جمهوری اسلامی ایران و مردمان باغیرت و بااصالت و دینمدار این دیار هستند.

انتهای پیام/
