علیرضا نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لغو معافیت‌ تحریمی صادر شده برای هند در سال ۲۰۱۸ جهت فعالیت در بندر چابهار ایران با هدف اعمال فشار حداکثری علیه ایران گفت: به طور کامل اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم ولی اگر این‌گونه باشد، شرایط سخت می‌شود، راه‌حل اصلی این است که باید حتماً از طریق دیپلماسی مسیر را به سمتی ببریم که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بندر چابهار و سایر بنادر مناطق آزاد ما محل‌هایی برای ایجاد بستر توسعه متوازن کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که معافیت‌ها مسیر سرمایه‌گذاری آن‌ها در آنجا را تسهیل کرده است.

وی تاکید کرد: اگر بنا باشد معافیت‌ها تحت‌الشعاع قرار گیرد و شرایطی که در حال حاضر داریم تحت تاثیر قرار گیرد، قطعا روی اقتصاد منطقه و کل کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ حتما باید به سمتی برویم که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.

نثاری خاطرنشان کرد: هرچند آن‌ها متاسفانه شرایط سیاسی خودشان را دنبال می‌کنند، اما ما باید مواظب باشیم که اجازه ندهیم بر اساس شرایط موجود به آن سمتی برویم که آن‌ها می‌خواهند. واقعیت امر این است که فکر می‌کنم امکانش باشد که از طریق دیپلماسی باز هم به یک توافق که چه عرض کنم حداقل به یک اطمینانی برسیم که ان‌شاءالله این شرایط را نداشته باشیم.

این نماینده مجلس با بیان این که ما تحریم‌ها را در کشور داریم و باید بپذیریم که تحریم‌ها وجود دارند،‌ ادامه داد: در قضیه لغو معافیت‌های تحریمی بندرچابهار مسئله کمی متفاوت است زیرا بحث سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه بین‌الملل مطرح است.

وی یادآور شد: در حالیکه از نظر داخلی، ما هم‌اکنون با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنیم و متاسفانه شرایط سختی داریم و در حال عبور از این تحریم‌ها با سختی هستیم و مشکلات جدی برای مردم ایجاد شده است؛ اما حوزه بین‌الملل کمی متفاوت است و باید حساسیت‌های خاص خود را داشته باشیم.

نثاری درباره واکنش ایران بیان کرد: ایران می‌تواند خیلی صریح بگوید که اشکالی ندارد ما هم مثلاً فلان کار را می‌کنیم یا با سایر کشورها توافق‌نامه‌های محلی می‌بندیم. اما واقعیت این است که باید بپذیریم این یک عقب‌گرد و ضرر برای کشور است. به نظر من، تنها باید تلاش کنیم که تحریم‌ها برداشته شوند.

وی ادامه داد: متأسفانه، عده‌ای در داخل از این مسائل استقبال می‌کنند و عموماً دنبال این هستند که بگویند ما مقاومت می‌کنیم. در حالیکه باید واقعیت دنیا را بپذیریم. بله ما به توان داخلی خودمان باید بیشتر توجه کنیم، اما باید به حوزه بین‌الملل هم توجه کنیم؛ از دست دادن حوزه روابط بین‌الملل یعنی قفل شدن کشور.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عده‌ای متأسفانه کبک‌شان خروس می‌خواند، به اندازه کافی از منافع ومنابع کشور استفاده کرده اند و اصلاً برایشان مهم نیست که چه بر سر سفره مردم آمده است. می‌ایستند از دور شعار می‌دهند که ما می‌توانیم و کشور را به این روز انداخته‌اند. ولی واقعیت این است که باید حتماً از مسیر دیپلماسی تلاش کنیم که به اینجا نرسیم. اگر هم رسیدیم، خیلی شفاف باید بگوییم که این یک خسارت برای کشور است.

