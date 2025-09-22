مجید نصیرپور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که رئیس‌جمهور درباره متورم بودن دولت گلایه‌هایی را مطرح کرد و گفت هر چه پول در می‌آوریم، صرف خود دولت می‌شود، حال باتوجه به اینکه چابک‌سازی هم در برنامه هفتم مطرح شده است چه اقداماتی باید انجام انجام داد، گفت: ما به دلایل مختلف در کشور با حجم بزرگ نظام حکمرانی مواجه‌ایم از همین رو برای ارائه خدمت به مردم و انجام وظیفه حکمرانی‌مان متأسفانه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم.

یکی از مشکلات در حکمرانی تعدد ساختارهای بخشی از نظام حکمرانی ماست

این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: یکی از این مشکلات خود ابعاد دولت و مجموعه دستگاه‌های خدمت‌رسان است. مشکل دیگر تعداد دستگاه‌ها است یعنی ما بعضاً مشاهده می‌کنیم، برای یک کار مشخص، ۲، ۳ یا حتی دستگاه‌های بیشتری را داریم که یک را انجام می‌دهند و این تعدد ساختارها بخشی از نظام حکمرانی ماست.

وی با اشاره به اینکه ما دستگاه‌هایی داریم که تحت پوشش دولت هستند و نهادهایی هم داریم که تحت پوشش دولت نیستند، اما در مجموعه ساختارهای خدمت‌رسان قرار دارند، بیان کرد: برای مثال، در موضوع امداد و مساعدت به مستضعفان و فقرای مالی، چندین دستگاه وجود دارد که هر کدام از دستگاه‌ها ساختار و مدیران متعدد دارند و هزینه‌هایی را به همراه دارند.

نصیرپور گفت: نکته‌ای که آقای رئیس‌جمهور فرمودند، ناظر به همین بخش‌هاست. در کنار ابعاد و هزینه‌ها و تعداد پرسنل دستگاه‌های خدمت‌رسان، ما به دلایل مختلف از جمله نظامات اقتصادی حاکم و وضعیت کشور، مشکلاتی داریم که بخشی از این مشکلات به تحریم‌ها و بخشی دیگر به باورهای مردم برمی‌گردد.

بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، خانواده‌ها را مجاب کرده که تمام تلاششان را برای استخدام در دولت بگذارند

بیش از ۹۲ درصد درآمدهای عمومی کشور صرف حقوق و دستمزد می‌شود

وی با بیان این که بی‌اعتمادی به بخش خصوصی، خانواده‌ها را مجاب کرده که تمام تلاششان را برای استخدام در دولت بگذارند و اساساً اگر جایی کار کنند احساس امنیت نمی‌کنند، عنوان کرد: این در حالی است اگر هر کسی در هر جایی کار کند و حقوق و خدمات درمانی‌اش تأمین شود، نباید نگرانی داشته باشد. اما در جامعه ما این نگرانی وجود دارد و به همین دلیل، خانواده‌ها تلاش می‌کنند که فرزندانشان به نوعی در استخدام دولت قرار بگیرند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: این وضعیت هزینه مالی حکمرانی را به طور غیرقابل باوری افزایش داده است. به نظر می‌رسد بیش از ۹۲ درصد درآمدهای عمومی کشور صرف حقوق و دستمزد می‌شود.

۶۰ میلیون نفر از درآمدهای دولت منفعتی نمی‌برند

نصیرپور ادامه داد: مجموعه پرسنل، مشاورین و بازنشسته‌ها و خانواده‌هایشان قریب به ۲۰ میلیون نفر می‌شوند و این در حالی است که درآمدهای عمومی کشور متعلق به همه مردم است، اما تقریباً ۶۰ میلیون نفر از مردم از این درآمدها منفعتی نمی‌برند. به دلیل اینکه هزینه حکمرانی ما بسیار بالا است.

این نماینده مجلس گفت: یادم می‌آید از برنامه سوم به چابک‌سازی دولت اشاره شده است، اما متأسفانه به دلایل مختلف این موضوع عملیاتی نمی‌شود. در قوانین برنامه هر دوره این مساله تأکید شده و امسال در قانون برنامه هفتم هم مواد ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ به دولت تکلیف کرده‌اند که برنامه‌ای برای چابک‌سازی طراحی کند.

وی خاطرنشان کرد: در اینجا دو مسئله وجود دارد. یکی اینکه ما با چالش‌هایی بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مواجه هستیم که قانون برنامه روی آن خیلی توجه نداشته است. از سوی دیگر وقتی به دولت هم می‌رسیم، دولت این موضوع را بخشی نگاه می‌کند.

نصیرپور گفت:‌ به عنوان مثال، شورای عالی اداری کشور به طور غیرمعمول تصمیماتی درباره کوچک‌سازی یا چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ کرده و اقدام به انحلال برخی دستگاه‌ها کرده است درحالی که آنجا قانون دارد و با مصوبه شورای عالی اداری قابل انحلال نیست و اساسا در جهت قانون برنامه هم نیست. زیرا قانون برنامه دولت را مکلف کرده که در سال اول اجرای قانون برنامه، مأموریت‌ها، اهداف، وظایف و پرسنل همه دستگاه‌ها را جمع‌آوری کند و بعد از سه ماه، تنظیمات لازم را ارائه دهد تا چابک‌سازی اتفاق بیفتد.

دولت باید رویکرد چابک‌سازی را تغییر دهد

این عضو کمیسیون اجتماعی اظهار داشت: متأسفانه، در دولت هم این موضوع به درستی پیگیری نشده و سازمان اداری استخدامی بخشی از آن را دیده است و بخشی را هم آغاز کرده در حالیکه اگر جامع این موضوع را نبیند، عملاً چابک‌سازی اتفاق نخواهد افتاد. در موضوع تجارت هم وزارت اقتصاد، هم وزارت جهاد و هم وزارت صنعت دخالت دارد. کاملاً روشن است وقتی یک بخش کوچک را برای تغییر در نظر می‌گیریم، پاسخگویی لازم را از آن نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: به نظر من، دولت باید رویکرد چابک‌سازی را تغییر دهد، هم در خودش یک تجدیدنظر انجام دهد و هم برنامه‌ای جامع به طور یکپارچه طراحی کند. همچنین باید زمینه‌های لازم را برای ادغام دستگاه‌های حاکمیتی با عملکرد مشابه را در دولت فراهم کنند، زیرا هدف در حکمرانی ارائه خدمت به مردم است.

بیش از ۱۰ یا ۱۲ دستگاه فرهنگی داریم که یک ماموریت دارند

نصیرپور عنوان کرد: دلیلی ندارد که یک کار مشخص را چندین دستگاه انجام دهند. به خصوص در حوزه‌های فرهنگی که ما بیش از ۱۰ یا ۱۲ دستگاه فرهنگی داریم که یک ماموریت دارند؛ جلوگیری از شبیه‌خون فرهنگی و توسعه فرهنگی اما شما نگاه می‌کنید دولت تنها دستگاهی که در اختیار دارد ، وزارت ارشاد است که کمترین نقش را در فعالیت‌های فرهنگی کشور دارد. بنابراین به نظر من، دولت باید رویکرد خود را در این دو مسیر اصلاح کند.

نیروهای شرکتی و دولتی بعضاً در یک اتاق باهم مشغول کارند، اما نیروی دولتی دو برابر شرکتی حقوق می‌گیرد

نصیرپور درباره این که با توجه به اینکه دولت اعلام کرده قصد ندارد کارکنان را اخراج کند، اما در عین حال قصد جلوگیری از ورود نیروی مازاد به دولت را دارد، آیا طرح ساماندهی می‌تواند به چابک‌سازی دولت کمک کند، بیان کرد: دولت باید موضوع را یکپارچه ببیند، بخشی نگاه کردن باعث همین موضوعات می‌شود؛ اکنون قریب به ۷۲۰ هزار نفر در سامانه سازمان اداری استخدام کشور ثبت‌نام کرده‌اند، در حالی که عدد واقعی بیش از یک میلیون و صد هزار نفر است که به انواع مختلف تحت نیروهای شرکتی به دولت خدمت می‌کنند.

وی تاکید کرد: این افراد سال‌هاست که برای دولت کار می‌کنند. بعضاً در یک اتاق نیروهای شرکتی و دولتی باهم مشغول به کارند، اما مشاهده می‌کنیم نیروی دولتی دو برابر نیروی شرکتی حقوق می‌گیرد، اما هر دو یک وظیفه را انجام می‌دهند. این اشتباهات موجب بی‌اعتمادی به دولت می‌شود و نمی‌توانیم به راحتی بگوییم که نیروهای شرکتی که سال‌ها برای این کشور کار کرده‌اند را دیگر نمی‌خواهیم یا برای آن‌ها فکر دیگری کنیم. اگر ما این موضوع را یکپارچه نبینیم، حتماً با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد که می‌تواند تنش‌های اجتماعی و آسیب‌های زیادی را به همراه داشته باشد.

چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت لزوماً به معنای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیست

وی با بیان اینکه دولت باید همه مدل‌های جذب و به کارگیری را جمع کند و در ساختارها بازنگری کند و به سمت اهداف قانون برنامه هفتم پیش برود، یادآور شد: اشتباهی که در همه دولت‌ها وجود دارد، این است که چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت لزوماً به معنای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیست.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در حالی که به نظر من، ابتدا باید وظایف و مأموریت‌ها را احصا کنیم و سپس متناسب با آن ساختار تعریف کنیم. چه بسا لازم باشد در برخی از حوزه‌ها، چند وزارتخانه را به هم ادغام کنیم. به عنوان مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت کارهایی را با هم ادغام کرده که هیچ سنخیتی با هم ندارند.

نصیرپور تاکید کرد: این ادغام نه در نیروی انسانی موجب کاهش شد، نه در هزینه‌های مدیریت و نه حتی در ساختمان‌های‌شان ، یعنی امپراطوری قدرتی که مدیران دولتی در اختیارشان است به هیچ وجه حاضر نیستند در اختیار بگذارند و از آن دست بکشند. بنابراین، اگر دولت یک برنامه یکپارچه داشته باشد و مأموریت‌ها و وظایف را به درستی تعریف کند، به نظر می‌رسد مفهوم چابک‌سازی از این مسیر بیشتر احتمال تحقق خواهد داشت.

