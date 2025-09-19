اقتدار ایران پس از جنگ ۱۲ روزه بیشتر شد
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه غزه، گفت: امروز اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران پس از این واقعه بیش از گذشته شده است.
به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «رسول سناییراد» معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در آیین یادواره شهدای شهر مجن، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه، اظهار داشت: در این جنگ تحمیلی، دشمن حساب شده وارد میدان شد؛ اما با لطف خداوند، اتحاد مردم، هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، استحکام نظام اسلامی و به برکت خون شهیدان و قدرت موشکهای ما، دشمن شکست خورد و امروز اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران پس از این واقعه بیش از گذشته شده است.
وی رژیم صهیونیستی را سرپلی برای قدرتهای غربی در قلب جهان اسلام دانست و افزود: قدرتهای جهانی به دلیل وجود منابع اقتصادی و نفت، تمرکز خاصی بر منطقه غرب آسیا دارند و برای سلطه خود از این رژیم حمایت میکنند.
سردار سناییراد در بخش دیگری از سخنانش به دنبالهروی دنیای استکبار از انحصارطلبی اشاره کرد و گفت: قدرتهای جهانی به دنبال انزوای جمهوری اسلامی ایران در حوزههای موشکی و هستهای هستند، اما این اقتدار را مدیون امام راحل (ره) هستیم که ملت را بزرگ کرد و با معنویت و شهادتطلبی پیوند داد.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه شهید زنده و زندهکننده، الهامبخش و منتقلکننده شجاعت است، تأکید کرد: فرمانده کل قوا با شجاعتی که به ملت میدهد، مسیر مقاومت را هموار میکند و عامل پیروزی ما، رشادت رزمندگان و روحیه استشهادی آنان است.
سردار سناییراد در پایان با اشاره به نقش الهامبخشی ایران اسلامی برای غزه و جهاد اسلامی فلسطین، خاطرنشان کرد: اگر رژیم صهیونیستی هرگونه اقدام مجددی را پرهزینه احساس کند، قطعاً حمله نخواهد کرد، زیرا موجودیتش در خطر قرار میگیرد.