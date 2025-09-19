واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به اعلام انجام اسنپبک توسط رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه یا یک رسانه صهیونیستی
سخنگوی وزارت امور خارجه به اعلام انجام اسنپبک توسط رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه یا یک رسانه صهیونیستی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص اعلان انجام اسنپبک توسط رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با یک رسانه صهیونیستی نوشت:
چرا رئیسجمهور ماکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف میکند پیشنهاد معقولی از جانب ایران بوده است، با عجله یک کانال تلوزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و در عوض به مخاطبان «منتخب» خود اطمینان بدهد که اسنپبک قطعی است؟!