به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس در خصوص اعلان انجام اسنپ‌بک توسط رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با یک رسانه صهیونیستی نوشت:

چرا رئیس‌جمهور ماکرون باید برای رد پیشنهادی که خودش اعتراف می‌کند پیشنهاد معقولی از جانب ایران بوده است، با عجله یک کانال تلوزیونی اسرائیلی را انتخاب کند و در عوض به مخاطبان «منتخب»‌ خود اطمینان بدهد که اسنپ‌بک قطعی است؟!

