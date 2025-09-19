دبیرکل حزب مردم سالاری در یکصدو سومین همایش فصلی این حزب:
دبیرکل حزب مردم سالاری در یکصدو سومین همایش فصلی این حزب گفت: امیدوارم پزشکیان اولین رییس جمهوری باشد که در سفر نیویورک با ترامپ ملاقات میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از کمیته اطلاع رسانی حزب مردم سالاری پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ یکصد و سومین همایش فصلی حزب مردمسالاری با حضور دبیران استانی،روسای کمیتهها و شاخههای حزب و برخی چهرههای ملی در مجمتع میلاد شهرستان دماوند تهران با شکوه هرچه تمامتر برگزار گردید.
در این همایش یکروزه ابتدا دبیران ۱۶ استان گزارش مبسوطی از فعالیت استانهای خود ارائه نموده و بر ضرورت توجه بیشتر اعضای شورای مرکزی و دبیرکل به چالشهای اختصاصی استانها تاکید نمودند.
در ادامه مسئولان هفت شاخه از شاخه های حزب و همچنین نماینده حزب در جبهه اصلاحات نیز گزارشی از آخرین وضعیت و فعالیتهای حوزه کاری خود به اشتراک گذاشتند.در پایان خانم دکتر معصومه آقاپور (مشاور اقتصادی رییس جمهور) و دکتر مصطفی کواکبیان (دبیرکل حزب مردمسالاری) به تشریح دورنمای فعالیتهای حزبی و وضعیت عمومی کشور در دو سطح داخلی و بینالمللی پرداختند.
از بحرانهای ترکیبی تا توجه به نسل زد؛
معصومه آقاپور مشاور اقتصادی رئیس جمهور ضمن تشریح اوضاع عمومی کشور و چالشهای موجود (فرصتها و تهدیدات) افزود: شرایط امروز شرایط خاصی بوده و دولت با بحرانهای ترکیبی روبروست. ناترازیهای آب و برق و ... نهایتا به کسری بودجه و تورم منجر شده و محصول نهایی تورم قاعدتا تولید نارضایتیست. برای برونرفت از مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات بینالمللی باید تصمیمات بزرگی در سطح کلان گرفته شود.
آقاپور با اشاره به تشکیل کمیته ارزیابی استانداران و وزرا افزود: عملکرد سالانه مسئولین رصد و ارزیابی میشود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گشایشهای ایجاد شده در فضاهای فرهنگی هنری کشور و توجه ویژه به مطالبات نسل زد و آلفا تصریح کرد: با وجود برخی مقاومتها برگزاری کنسرتهای مختلف، سیمای عمومی شهرها را عوض کرده است.معتقدم که باید مطالبات جوانان و نوجوانان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و مطالبات واقعی و اولویتدار احصا گردند. برحسب تجربه اگر با منتقدترین جوانان،دیالوگمحور و اقناعی برخورد کنیم فضای ارتباطی تلطیف خواهد شد. متاسفانه احزاب شاخه معلولین ندارند. پیشنهاد میکنم مردمسالاری در این زمینه پیشقدم باشد.
در پایان مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری ضمن تشکر از حاضران در همایش و استقبال از دیدگاهها و انتقادات مطروحه در نشست افزود: برخی گزارشهای ارائه شده از سوی دبیران احزاب و مسئولین شاخهها امیدوارکننده بودند. سیاست کلی حزب کسب قدرت مشروع و ارتقای اعضای تشکیلات میباشد در این زمینه البته توفیقاتی در دولت مستقر داریم. در برگزاری کنگرههای منظم در بین احزاب پیشگام هستیم و در پایان امسال بیست و سومین کنگره حزب را برگزار خواهیم کرد.مردمسالاری برای انتخابات شوراها حتما برنامه داشته و در قالب جبهه اصلاحات فعال و در صحنه خواهیم بود.
کواکبیان با اشاره به بازدیدشان از احزاب ترکیه تصریح کرد:حزب آقای اردوغان در ترکیه ۱۵ میلیون عضو داشت در حالیکه احزاب متنوع و متکثر ما بعضا در بدیهیات تشکیلاتی در جا میزنند.
کواکبیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توفیقات و کمبودهای دولت وفاق افزود: موضع مردمسالاری در سال دوم فعالیت دولت پزشکیان متفاوت بوده و حمایت، نظارت و نقد جدی تر کمبودها در دستور کار قرار دارد. انتظار مردم از دولت پزشکیان بسیار وسیعتر از عملکرد فعلی دولت است.
نماینده اسبق مردم تهران در مجلس ضمن اشاره به وضعیت نامناسب اوضاع اقتصادی و روابط بین المللی افزود:امیدوارم پزشکیان اولین رییس جمهوری باشد که در سفر نیویورک با ترامپ ملاقات میکند.