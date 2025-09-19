حجاب پرچم زیست عفیفانه است که در تاریخ ایران ریشه عمیق دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: حفظ پاکی و نجابت و زیست عفیفانه جامعه اسلامی یکی از جلوه‌های ویژه مسئولیت مشترک اجتماعی همه مومنان است.

وی ادامه داد: هر فرد مومن باید به گونه‌ای زندگی کند که رفتار، گفتار، کردار و لباس او به عفت اجتماعی آسیب نرساند.

حجت الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اهمیت موضوع زیست عفیفانه گفت: این مسئله سطحی نیست بلکه حیات طیبه وابسته به زیست عفیفانه است. اگر ما توقع سلامت معنوی و بهداشت اجتماعی داریم، باید روابط انسان‌ها، به ویژه مردان و زنان، بر اساس قواعد عفت و پاکدامنی طراحی و برنامه‌ریزی شود. هرزگی می‌تواند ریشه خانواده‌ها را بسوزاند.

حاج علی‌اکبری تصریح کرد: اگرچه در این میان، قربانی اصلی زنان و دختران هستند ولی کل جامعه گرفتار آسیب‌های اساسی می‌شود لذا مساله حفظ بهداشت و سلامت اجتماعی یک مسئولیت اجتماعی مشترک بر عهده آحاد مومنین، زنان و مردان و مسئولین جامعه است که باید در این زمینه مراقبت کنند؛ پروردگار متعال در سوره مبارکه نساء، قواعدی درباره مناسبات زنان و مردان و حریم‌ها و حرمت‌ها مقرر می‌کند.

خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به آیاتی از سوره نسا گفت: در این آیات به طور مفصل بیان شده که اگر غریزه جنسی رها شود، این سگ هار چه بلاهایی سر جامعه آورده و آشفتگی‌ها به وجود می‌آورد؛ خدای متعال قواعد گوناگونی برای تنظیم مناسبات عفیفانه در جامعه و تنظیم درست خانوادگی و روابط زن و مرد در جامعه بیان می‌کند.

وی ادامه داد: خداوند می‌خواهد قواعد یک زندگی سالم، تمیز، پیش‌برنده و بالنده را که انسان‌ها در آن به حقیقت انسانی خود دست پیدا کنند و به مقاصد عالی الهی برسند، تبیین کند. این اراده خداست که این سنت‌ها را برای انسان‌ها روشن سازد پس نباید گمان کرد این گفته‌ها فقط برای ماست بلکه در میان همه امت‌ها، رعایت این سنت‌ها پیشنهاد شده و همه پیامبران الهی آداب زیست عفیفانه و سعادت‌آفرین را در اختیار انسان‌ها گذاشته‌اند. خدا می‌خواهد شما را پاکیزه سازد، مطهر کند، کم‌وکاستی‌هایتان را ببخشد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: این «خط روشن زیست عفیفانه» مسئولیت مشترک امت، امام و مسئولین جامعه است. اگر بخواهند طعم حیات طیبه را بچشند، باید این خط را ادامه دهند. این همان خطی است که همه انبیا الهی در طول تاریخ برافراشته‌اند؛ همه پرچم حجاب و عفاف را برافراشته کرده بودند اما درست در نقطه مقابل، داستان دیگری مطرح است.

حاج علی‌اکبری اضافه کرد: ممکن است که به نظرتان آید این قواعد محدودیت ایجاد می‌کند چون طبع و نفس انسانی به دنبال رهایی و ولنگاری است اما طبق آیات قرآن، سخن از اراده خداوند است و هدایتی که شامل ما می‌شود.

وی گفت: انبیا طرفدار زیست عفیفانه بودند و در نقطه مقابل خط روشن زیست عفیفانه، خط سیاه و تاریک شیطانی فعال است که از آغاز تاریخ در برابر اراده الهی و حرکت انبیا فعال بوده و آن، خط طاغوت‌ها، فرعون‌ها و نمرودها است که تا زمان جاهلیت زمان پیامبر(ص) ادامه پیدا می کند که قربانی اصلی‌ جاهلیت زنان و دختران بودند. این خط، همان خط هرزگی، بی‌بندوباری، بی‌عفتی و روابط ناسالم است.

وی ادامه داد: حجاب پرچم زیست عفیفانه است که در تاریخ ایران ریشه عمیق دارد. بی حجابی تحمیلی و اجباری در دوران سیاه ستم شاهی پهلوی ها و بازگشایی در میکده ها و ترویج هرزگی ها و خانه های فساد چیزهایی بود که جامعه ایران را رنج می داد و این یک عارضه منفی و بیماری بود. وقتی پرچم انقلاب اسلامی برافراشته شد کسانی که غرق در شهوات بودند و می خواستند ملت را به شهوت گرفتار کنند به زباله دان تاریخ رفتند و هویت زن مسلمان احیا شد و بانوان ما خودشان را پیدا کردند.

حاج علی‌اکبری گفت: به لطف خداوند و عنایت الهی، ملت در انقلاب کبیر اسلامی دوباره به اسلام بازگشت و پرچم اسلام را برافراشت. خداوند به ملت ما اقبال کرد و لطف خود را شامل حال ملت ایران ساخت. در دوران پهلوی، بی‌حجابی تحمیلی و اجباری، بازگشایی میکده‌ها، ترویج هرزگی‌ها و خانه‌های فساد جامعه ایران را رنج می‌داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی، کسانی که غرق در شهوت بودند، با قدرت الهی به زباله‌دان تاریخ رفته و هویت زن مسلمان احیا شد و بانوان ایرانی در پرتو عنایت حضرت صدیقه(س) خودشان را پیدا و احساس کردند فرهنگ منحط غربی و جاهلیت مدرن همچون اختاپوسی روی فرهنگ آن‌ها افتاده و استعدادهایشان را نابود می‌کند. آنان رها شدند از انحرافی که قرآن از آن با عنوان «انحراف بزرگ» یاد می‌کند.

امام جمعه موقت تهران گفت: کانون اصلی ترویج بی‌عفتی و هرزگی و ضربه به بنیان‌های عفت کنار زده شده و پرچم اسلام برافراشته و ملت ایران به لبیک فرمان خدا لبیک گفته و به خویشتن حقیقی باز می‌گردد و در اینجا لشگری از فرشتگان به راه می‌افتد. در این مسیر راه سوم، «نه شرقی و نه غربی و راه اعتلای هویت زن مسلمان» پیش روی بشریت قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ملت ایران و زن باشرف ایرانی، باطل‌السحر جاهلیت مدرن بود. جاهلیت مدرن می‌گفت، اگر زنان و دختران بخواهند به نقش و عرصه‌های اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی وارد شوند، باید هرزه شده و حجاب را کنار گذاشته و قواعد اخلاقی را زیر پا بگذارند. این را در سراسر جهان ترویج کردند و اولین نکبت هم به تمدن غربی و جاهلیت مدرن رسید. همه وضعیت جامعه غربی را می‌بینند؛ جریان فمینیسم، انقلاب جنسی و بردگی جنسی، تحقیر جامعه زنان، طعمه کردن هویت زن و از دست رفتن و نابودی خانواده.

حاج‌علی‌اکبری بیان کرد: امروز در غرب، خانواده معنای خود را از دست داده و معلوم نیست افراد، فرزند چه کسی‌ هستند؛ غوغایی در روابط انسانی به پا شده و احساس خوشبختی وجود ندارد. در این وضعیت، قیام ملت ایران و انقلاب کبیر اسلامی در برابر این جاهلیت مدرن، دوباره سخن از علم و حکمت الهی و سنت‌های سعادت‌آفرین را به میان آورد و مسیر تازه‌ای را پیش روی بشریت قرار داد. رهبر حکیم ما می‌فرماید این زن باشرف ایرانی با حجاب، عفت و التزام به قواعد به عالی‌ترین سطوح فعالیت در تمام عرصه‌ها دست پیدا کرد.

وی گفت: یکی از منابع اصلی زیست پلید خبیث کثیف‌ غربی‌ها و دستگاه استکبار جهانی‌ از طریق همین تجارت نحس است، منابع مالی صهیونیسم جهانی از طریق این تجارت کثیف به دست می‌آید و زندگی نجس و کثیف خودشان را ادامه می‌دهند. البته محاسبات‌ آن‌ها به‌هم‌ریخته و عصبانی هستند؛ این رایحه دلپذیر زیست عفیفانه که با فطرت انسان‌ها و با فطرت مردان و مخصوصا با فطرت زنان هماهنگ است، فقط در ایران نماند و این عطر دلپذیر منتشر شد.

وی ادامه داد: برای آن‌ها خیلی سنگین بود که بعضی از زنان فرهیخته‌شان طرفدار حجاب و زیست عفیفانه شده‌اند لذا برنامه‌ریزی حساب‌شده و همه‌جانبه طراحی کرده‌اند و تصمیم گرفتند علیه این ملت بیدار بایستند که در برابر جاهلیت مدرن قد برافراشته و فرهنگ زیست عفیفانه را تمرین می‌کند و به دنیا معرفی می‌کند.

حاج علی‌اکبری گفت: این یک برنامه مفصل است که بارها رهبر انقلاب از آن سخن گفت؛ ناتو و تهاجم فرهنگی راه انداخته‌اند که «دال مرکزی» آن فروپاشی زیست عفیفانه ملت ایران بوده است. از اوایل دهه ۹۰، با استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که امکان این عملیات شوم را بیشتر در اختیارشان قرار می‌داد، شروع به شبیخون زدن به جامعه ما زدند.

وی افزود: در این میانه، بسیاری از کسانی که باید در سنگرهای خود بیدار می‌بودند، خواب بودند. بسیاری از کسانی که باید در برابر این هجوم برنامه‌ریزی جدی‌تر و حساب‌شده‌تری انجام می‌دادند، یا در خواب غفلت بودند یا گرفتار بی‌عملی و یا گرفتار بدعملی بودند. ما خواب غفلت، ترک‌فعل‌ها و بدعملی داشتیم؛ عده‌ای هم می‌خواستند کار را درست کنند اما این‌قدر بد عمل کردند که در جامعه و بین جوانان‌مان، لجبازی تولید کردند و آن‌ها را در مقابل قرار دادند. در این قضیه همه آنان سهیم‌اند که باعث زمینه گشایی برای دشمن شدند.متأسفانه طی این سال‌ها بخش‌هایی از جامعه‌ ما مخصوصا جامعه جوان ما و به‌ویژه در میان دختران و زنان جوان، آسیب جدی دیدند. این واقعیتی است که اتفاق افتاد. این رشته سر دراز دارد در آینده در این باره بیشتر صحبت می‌کنم.

حاج علی‌اکبری گفت: در این سال‌های اخیر، در میان آن ترک‌فعل‌ها و غفلت‌ها و بدعملی‌ها، دشمن جلو آمد و فتنه‌ در کشورمان راه انداخت. با همه‌ این اوضاع، قاطبه ملت ایران، طرفدار حجاب و عفاف و پاکدامنی زنان و مردان هستند. اگر فرض کنیم یک گروه آسیب دیده باشند، آن‌ها اقلیت‌ در برابر این خیل عظیم جامعه بانوان و مردان هستند. ذات اکثریت این اقلیت هم پاک و دینی و دارای تعلق‌خاطر است که همه در دفاع مقدس اخیر، حضور معنادار و به‌موقع بانوان و دختران را دیدند که تیری به قلب سیاه دشمن بود؛ این‌ها طرفدار و فرزندان این ملت‌ هستند و باید برای آن‌ها آگاهی تولید کرد و آن‌هایی که اهل فن‌ هستند باید برای این مسئله تدبیر کنند؛ تنها اندکی می‌ماند. کار اصلی، کار اقناعی، فرهنگ و تربیتی است.

وی تاکید کرد: چرا دستگاه‌های ما به وظایف‌شان عمل نمی‌کنند؛ منتظر چه چیزی هستند؟ منتظر قانونی هستند که از آسمان نازل شود؟ مگر شما وظایف خود را نمی‌دانید. هر مدیر و مسئولی در هر دستگاهی وظیفه‌ جدی دارد که محیط کار و فعالیتِ خود را در ارتباط با زیست عفیفانه مدیریت کند. این وظیفه آحاد است.

خطیب نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: اکنون در آستانه سال تحصیلی وظیفه آموزش و پرورش و معلمان، دانشگاه‌ها، اساتید و نخبگان، هنرمندان و همه کسانی که گروه مرجعند، بزرگ است. در درجه اول ما ائمه جمعه و روحانیون و ائمه جماعت وظیفه جدی داریم. ما همه مسئولیم و همگی کوتاهی کردیم. مسئله حجاب ایجابی و کار فرهنگی و تربیتی است مگر جلوی‌مان را گرفته‌اند؟ تنها یک اقلیت بسیار اندک و قلیل می‌کنند. وقتی جامعه مخاطب‌تان را تحلیل می‌کنیم، بعضی از بی‌حجاب‌ها و شل‌حجاب‌ها را می‌بینیم که در روز واقعه، به کمک نظام می‌آیند. این یعنی باید تدابیرمان را اصلاح کنیم.

حاج علی اکبری گفت: متأسفانه وقتی سخن از حجاب و عفاف می‌شود، برخی ذهن‌شان فقط معطوف به مواجهه است؛ در حالی که مسئله عملیات فکری، تربیتی، اخلاقی، محبتی، مودتی، توصیفی و تبیینی است. رسانه‌ها، رسانه ملی، هنرمندان به میدان بیایند. ما به یک صف‌آرایی ملی در برابر این شبیخون بنیان‌کن نیاز داریم. باید این تهدید و چالش را باید به فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: همه متحد و یکپارچه در برابر این هجوم بی‌امان صف‌آرایی فکری، فرهنگی، اخلاقی و هنری کنیم و طراحی مناسبی انجام شود. برخی فکر می‌کنند تا می‌گوییم صف‌آرایی، باید درگیر شویم اما باید با چه کسی درگیر شویم؟ این‌ها عزیزان و نور چشمان و بچه‌های ما هستند و باید اشکالاتشان در آغوش مهر ملت ما مخصوصا جامعه‌ متدین اصلاح شود.

امام جمعه موقت تهران گفت: امروز کار ما خیلی آسان‌تر است به‌خاطر اینکه ابر نکبت عالم پرچم ترویج هرزگی و بی‌عفتی را در دست گرفته است. نتانیاهوهای خبیث، کثیف پلید و رذل نسل‌کش، طرفدار زنان و دختران ما است و مردم ما را دعوت به بی‌عفتی و هرزگی می‌کنند؛ پس تکلیف روشن است. در این جا است که ملت ما، در برابر این چالش تحمیلی که ربطی به فرهنگ ما ندارد، می‌ایستد اما با برنامه‌ریزی، فکر، طرح و و اراده محکم؛ این اشکال باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: البته یک گوشه هم می‌ماند که خیلی کم‌ هستند یعنی کسانی در داخل و خارج که مزدور دشمن هستند و از کانون‌های صهیونیستی و آمریکایی‌، مزد و مواجب می‌گیرند و بعضی وطن‌فروش‌های بی‌وطن هم در این مسائل بسیار فعالیت کرده و می‌کنند. این‌ها سازمان‌دهی شده دنبال ترویج بی‌عفتی و هرزگی در جامعه ما هستند. این‌ها قابل نصیحت نیستند و نمی‌توان آن‌ها را با کار فرهنگی و فکری درست کرد و باید با قدرت سخت در برابر آن‌ها ایستاد. مجموعه‌های امنیتی و انتظامی ما باید در برابر این مزدوران دشمن که سازمان‌ یافته اقدام می‌کنند، بایستند و این غده‌های سرطانی را جراحی کنند.

گفتنی است در زمان شروع خطبه دوم نماز جمعه این هفته و در حالی که خطیب نماز جمعه تهران در حال شروع خطبه‌های دوم نماز جمعه بود، عده‌ای شروع به شعار دادن کردند؛ علی‌اکبری در واکنش به این شعارها گفت: به اندازه کافی عرایضم را بیان کردم، مسئولیت مشترک و به عهده همه ما است، بدون استثنا. لازم نیست شخص خاصی را خطاب قرار دهیم ‌، اول خطاب به بنده و همه کسانی است که به نوعی در این زمینه وظیفه داریم. ان‌شاءالله باید دست به دست هم داده و با مهربانی و همفکری کار را دنبال کنیم.

در ادامه نماز جمعه این هفته تهران حاج علی اکبری با اشاره به افتخار آفرینی کشتی‌گیران کشورمان در مسابقات جهانی، خاطرنشان کرد: پهلوانان کشورمان برای ما افتخار آفریدند و دل ملت ایران و قلب رهبر عزیز ما را شاد کردند، ما نیز به این عزیزان خدا قوت می‌گوییم. آفرین بر شما پهلوانان غیور و رشید که قهرمان جهان شدید؛ اما مهم‌تر از قهرمانی شما، رفتار شایسته و پرمعنای شماست و در این خصوص، مقام معظم رهبری فرمودند که آمیزه قدرت و معنویت باعث خلق ارزش‌های بزرگ می‌شود. این غیرت و احساس خوب در برابر این پرچم پر افتخار، شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: همچنین درود و تبریک به همه جوانان افتخار آفرین کشورمان که در عرصه‌های علمی و ورزشی برای ما کسب افتخار کردند و متأسفانه این نتایج برایمان عادی شده است. در المپیادهای علمی و رقابت‌های ورزشی، این جوانان افتخارآفرینی می‌کنند، اما قدرشان دانسته نمی‌شود.

خطیب نماز جمعه درباره عفو انجام شده در قوه قضاییه، تصریح کرد: لازم است از ابتکار هوشمندانه دستگاه قضایی تشکر کنم. این عفو ۷۰ هزار نفر را شامل شد و در سطح بین‌المللی برای کشور افتخار آفرید. این اقدام، حکایتی از ثبات، اقتدار و تشخیص‌های درست بود که توسط عزیزان انجام شد.

وی با اشاره به پیش رو بودن هفته دفاع مقدس، تصریح کرد: هفته دفاع مقدس که پیش رو داریم که گنج بی‌پایانی از ارزش‌ها و میراث جاودانی را در اختیار ملت ایران قرار داده است. ملت عزیز می‌تواند تمام تاریخ خود را با گنجینه فرهنگ دفاع مقدس بسازد. شهدا، مجاهدان، خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان این میراث را برای ملت ایران فراهم کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر رژیم صهیونیستی نیز گفت: نتیجه دفاع مقدس دوم، پیروزی بسیار بزرگ و باشکوه ملت ایران در برابر استکبار جهانی بود؛ همان کسانی که در دفاع مقدس اول نیز برای نابودی ملت ایران و زمین‌گیر کردن انقلاب اسلامی وارد میدان شده بودند. در این رویارویی، ملت ایران موفق شد دشمن را به خاک بمالد و پیروزی بزرگ نصیب ما شد.

وی ادامه داد: با آغاز بازگشایی دانشگاه‌ها، مدارس و حوزه‌های علمیه، لازم است همه به فرهنگ مقاومت و ناب دفاع مقدس بازگردیم. جوان تراز انقلاب اسلامی باید از دانشگاه‌ها و مدارس ما بیرون بیاید. این فرهنگ، در عرصه دیپلماسی نیز تحرک خوبی ایجاد کرده است. از مسئولان محترم، رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی تشکر می‌کنیم که با هماهنگی، جبهه‌ای متحد و مستحکم ایجاد کرده‌اند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در خصوص کاروان‌های کشتی که به سمت غزه در حرکت هستند، تصریح کرد: کاروان‌هایی که به سمت غزه حرکت می‌کنند، کار معنوی و انسانی بزرگی انجام می‌دهند. مردمانی شجاع از ملیت‌های زیاد، از جوان تا پیر، در زیر تهدیدها به سمت غزه حرکت کرده‌اند. این اقدام جلوه‌ای از بیداری جهانی است که در دانشگاه‌ها و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود. همچنین ملت ایران به مردم غزه و مجاهدان جبهه مقاومت، به ویژه قهرمانان یمن، افتخار می‌کند.

وی با بیان آنکه ابتکارات نیروهای مقاومت، رژیم متجاوز را زمین‌گیر خواهد کرد، گفت: از نخبگان عزیزی که این نامه هوش مصنوعی را نوشتند تشکر می‌کنیم. این راه درستی است که همه ملت ایران هوش مصنوعی را مطالبه کنند. همچنین نامه دیگری از سوی نخبگان علمی کشور نگاشته شده است که در واقع پیمان نامه‌ای با رهبر عزیزمان بود که آنان بر اساس آن روند حرکت و شتاب علمی کشور را ادامه می‌دهند باید به آنان آفرین گفت از دانشگاه‌های جمهوری اسلامی چنین سخنان ارزشمندی مطرح شود.

