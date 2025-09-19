دشمن در دفاع مقدس ۱۲ روزه غافلگیر شد
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه دشمن غافلگیر شد، گفت: دشمنان سرود فتح تهران را آماده کرده بودند که اول تیر ماه پخش کنند.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش عصر روز پنجشنبه در نشست سالیانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل اظهار کرد: تمام ظرفیت نرم و سخت رژیم استکباری بر علیه ما در جنگ ۱۲ روزه بسیج شده بود.
و️ی افزود: اگر ملاحظات سیاسی نبود، اسم کشورهایی که با رژیم صهیونیستی همکاری کردند را ذکر میکردم.
امیر پوردستان تاکید کرد: هدف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تاسیسات هستهای نبود، رژیم چنج و تجزیه کشور بود.
و️ی ادامه داد: آمریکا به افغانستان رفت دو سال منتظر بود به ما حمله کند، اما فضا برایشان فراهم نشد. ️آمریکاییها ۲۰۰ هزار نیرو در منطقه آورده بودند.
جانشین پیشین فرمانده کل ارتش در ادامه به ذکر خاطرهای از دیدار خصوصی با رهبر معظم انقلاب اسلامی و نقش ایشان در مدیریت بحران داعش در منطقه پرداخت.
وی در این روایت گفت: «یک تیم شناسایی به سوریه اعزام شد. پس از بازگشت، خدمت آقا رسیدند و گفتند: قربان سلام علیکم. بفرمایید چی شده؟ پاسخ دادند: داعش ۷۰ درصد سوریه را گرفته، پشت کاخ بشار اسد است. عراق را هم یکسومش را گرفتهاند، احتمال دارد ظرف سه ماه آینده، هم عراق سقوط کند و هم سوریه. »
این فرمانده ادامه داد: آقا در پاسخ، نهیبی به این تیم زدند و فرمودند: این چه حرفهایی است که میزنید؟ مگر شما به خداوند اعتماد ندارید؟ بروید و جلوی آنها را بگیرید.
وی افزود: «اگر من کسی هستم، به خاطر آن دیدارها و رهنمودهای حضرت آقا است. دیدارهای خصوصی با رهبری فقط شامل عاطفه و مهربانی نیست؛ ایشان دقیقاً مانند یک فرمانده عالیرتبه نظامی عمل میکنند. بنده خودم دوره دانشگاه افسری، دوره مقدماتی، عالی پیاده، دانشکده و ستاد و سایر دورههای نظامی را دیدهام. به خدا شاهد، نمیدانم از کجا این سطح از تسلط و احاطه علمی به امور نظامی را دارند.»
وی ادامه داد: «به خدا اگر مدافعان حرم نبودند، نمیدانید چه بلایی سر کشور میآمد. من آن زمان فرمانده نیروی زمینی در کرمانشاه بودم. جلسهای با فرماندهها داشتیم، در همان حال داعش در استان الانبار عراق بود. وسط جلسه، آقا با بچهها صحبت کردند و فرمودند: گردانها، تیپها، لشکرها، وضعیت چطور است؟ گفتند: داعش آمده تا خانقین؛ ۲۰ کیلومتری مرز ما.»
امیر پوردستان تأکید کرد: «یک چنین جهنمی در حال شکلگیری بود و اگر هدایتها و تدابیر رهبری معظم انقلاب نبود، به والله معلوم نبود سرنوشت کشور چه میشد.»
وی در ادامه به بیان خاطرهای به نقش و تأثیر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در محافل نظامی بینالمللی پرداخت و گفت: «چون دیدم شما هم مثل ما وقتی نام آقا را میشنوید، دلتان جلا پیدا میکند، لازم میدانم این خاطره را نیز نقل کنم. در آن ایام که بنده جانشین نیروی زمینی ارتش بودم، امیر دریادار حسین خانزادی (یا کوچکی، وابسته به دوره روایت) فرمانده نیروی دریایی بود. ایشان به همراه یک هیأت نظامی برای بازدید رسمی به هندوستان دعوت شدند و به مدت یک هفته از امکانات دریایی، بندرگاهها و پایگاههای نیروی دریایی ارتش هند بازدید کردند.»
وی ادامه داد: «پس از بازگشت، در دیداری دوستانه، از ایشان درباره سفرشان پرسیدم. گفتند که برنامههای مختلفی داشتند، از زیردریاییها و شناورها بازدید کردند و با مقامات هندی دیدار داشتند. اما آنچه برای ایشان بسیار جالب بود، مربوط به شب آخر سفرشان بود.»
این فرمانده نقل میکند: «فرمانده نیروی دریایی ارتش هند که فردی سیک و غیرمسلمان بود، در پایان سفر به دریادار ما گفت: "ژنرال، شما امشب با تیمتان مهمان من هستید. " آنها را به کاخی سرسبز که مخصوص پذیرایی فرماندهان عالیرتبه بود دعوت کرد. پس از صرف شام، هنگام نشستن برای صرف قهوه، فرمانده نیروی دریایی هند به رئیس دفترش اشاره کرد و گفت: "برو آن را بیاور. "»
وی افزود: «ابتدا فکر کردیم میخواهد هدیهای مانند انگشتر یا تسبیح بدهد. اما رئیس دفتر یک جعبه آورد که وقتی آن را باز کردند، پر از CD و لوحهای فشرده بود. دریادار ما با تعجب پرسید: "اینها چیست؟ " و پاسخ شنید: "ژنرال، اینها شامل تمام سخنرانیها و بیانات مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران است که ما آنها را ضبط کردهایم، ترجمه کردهایم و پیادهسازی نمودهایم. هر بار که مقام معظم رهبری سخنرانی میکنند، ما آن را دریافت، ترجمه، و در جلسات فرماندهانمان مطرح میکنیم. راهبردهایمان را نیز بر آن اساس تنظیم میکنیم. "»
فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: فرمانده نیروی دریایی ارتش هند در ادامه گفت: 'I love him. من عاشق مقام معظم رهبریام. ' و جملهای گفت که برای ما بسیار قابلتأمل بود: 'مقام معظم رهبری فقط برای شما نیست، برای ما هم هست. ایشان یک فرد چندراهبردی (Multi-strategic) هستند. آمریکاییها هیچگاه نمیتوانند با ما مقابله کنند، چون ما از راهبردهای ایشان بهره میبریم.'»
این فرمانده گفت: «ما عظمت مقام معظم رهبری را در طول این سالها بهعینه دیدهایم؛ از جمله در جنگ ۱۲ روزه غزه و بسیاری از صحنههای بینالمللی که هدایتهای ایشان باعث تغییر معادلات شده است.»
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش در نشست سالیانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن غافلگیر شد.
وی افزود: با سند به شما میگویم آمده بودند جشن پیروزی بگیرند، یک ظریفی که اسمش را نمی آورم به من گفت سرود فتح تهران را آماده کرده بودند که اول تیر ماه پخش کنند.
امیر پوردستان در ادامه به نقش بیبدیل متخصصان هوافضای کشور در طراحی و اجرای عملیاتهای موشکی و پهپادی اشاره کرد و گفت:«موشکها را باید این جوانان غیور هوافضا معرفی کنند. من خواهش میکنم فرصتی فراهم شود تا این عزیزان بیایند و خودشان توضیح دهند که چه اعجازی در این عرصه رقم زدند.»
وی افزود: زمانی که موشک از لانچر خارج میشد، بلافاصله مختصات هدف را دریافت میکرد. اطلاعات ماهوارهای موقعیت دقیق را ارائه میداد، مثلاً در منطقه کرمانشاه، اهواز یا اراک، و موشک به سمت همان موقعیت هدایت میشد.»
این مقام نظامی با اشاره به فداکاری نیروهای جوان در این عملیاتها افزود: «جوانان رعنایی در این راه تکهتکه شدند، اما با وجود آن، مأموریتشان را بهطور کامل انجام دادند. موشک به محض پرتاب، ارتفاع اولیهای میگرفت و بلافاصله توسط رادارهای سنتکام (مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی) در پایگاه قطر شناسایی میشد.»
او ادامه داد: مسیر پروازی موشکها توسط این سامانهها مشخص میشد و سریعاً به اسرائیلیها اطلاع میدادند که: فلان موشک در حال پرواز است، مسیرش این است، ممکن است در فلان نقطه اصابت کند. به همین دلیل مردمشان به سرعت به پناهگاه میرفتند. اگر هم تلفات دادند، به خاطر همین واکنش سریع بوده است.
پوردستان با اشاره به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران و اقتدار حاصلشده در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب، به ذکر خاطرهای از تماس مقامات آمریکایی پس از پاسخ موشکی ایران پرداخت.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: میبینید که حتی ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، درخواست آتشبس میکرد. به والله ترسیدند. بعد از پاسخ موشکی ایران، ویتکاف (مقام آمریکایی) تماس گرفت با آقای عراقچی و گفت: بس کنید، نزنید دیگر.
او ادامه داد: این همان کشوری است که ۴۶ سال ما را تحریم کرد. کشوری که به گفته خودشان در ابتدای انقلاب حتی سیمخاردار هم به ما نمیدادند. اما امروز، به لطف شما جوانان، به جایی رسیدهایم که دنیا از قدرت ایران حساب میبرد.
این مقام نظامی افزود: امروز ایران به چنان اقتداری، توانمندی و صلاحیتی دست یافته که دشمنان جرئت اقدام نظامی مستقیم را ندارند. همه این دستاوردها، در سایه مجاهدت فرزندان این سرزمین و از همه مهمتر، در برکت وجود مقام معظم رهبری و هدایتهای حکیمانه ایشان حاصل شده است.
این فرمانده ارشد نظامی کشور با اشاره به یکی از مهمترین لحظات تنشآلود در اوایل دهه ۸۰ هجری شمسی، به ذکر خاطرهای از تصمیم آمریکا برای حمله به ایران و نحوه واکنش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پرداخت.
وی گفت: «در سال ۲۰۰۱ میلادی، مصادف با ۱۳۸۰ شمسی، بنده فرمانده لشکر ۷۷ خراسان بودم. در آن زمان لشکر را به منطقه جنوب کشور منتقل کرده بودیم. به ما اعلام کردند که آمریکا قرار است عملیاتی علیه ایران انجام دهد؛ حتی ساعت دقیق آن را نیز گفتند: ساعت ۱۲ شب.»
این مقام نظامی ادامه داد: ما کاملاً آماده بودیم. البته پیش از آن، رزمایشهای سنگینی بهعنوان اقدامات پیشدستانه انجام شده بود. خدا رحمت کند سردار رشید را که آن زمان فرمانده قرارگاه خاتم بودند. ایشان گفتند که باید با انجام رزمایشهایی، آلارمهایی برای آمریکاییها بفرستیم.
پور دستان افزود: سپاه پاسداران دو رزمایش سنگین در مناطق زنجان و تبریز برگزار کرد. نیروی زمینی ارتش، که من هم فرمانده لشکر بودم، در منطقه خوزستان چهار تا پنج رزمایش مهم انجام داد. نیروی دریایی در بندرعباس و نیروی هوایی در اصفهان رزمایشهایی را اجرا کردند. همه این اقدامات با هدف هشدار به آمریکاییها انجام شد، بهطوری که برایشان روشن شود: "هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد.
وی ادامه داد: در آخرین لحظات، زمانی که همه نیروها آمادهباش بودند و انتظار میرفت هر لحظه بمبارانها از اقیانوس هند آغاز شود، تصمیم آمریکاییها بهطور ناگهانی تغییر کرد. آنها از اجرای عملیات منصرف شدند. دلیلش واضح بود: ترس از پاسخ سخت جمهوری اسلامی ایران.
این فرمانده در پایان تأکید کرد: میخواهم بگویم این هجمهها و تهدیدات مربوط به امروز و جنگ ۱۲ روزه نیست؛ سابقه دارد. ما قبلاً هم با چنین تهدیدهایی مواجه بودیم و تجربه نشان داده که دشمن، در برابر آمادگی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، عقبنشینی میکند.