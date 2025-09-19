خبرگزاری کار ایران
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد

دولت چهاردهم تولید نفت را ۱۲۵ هزار بشکه‌ افزایش داده است

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت گفت: نتیجه تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم در یک‌سال گذشته باعث افزایش تولید بیش از ۱۲۵.۰۰۰ بشکه نفت به صورت روزانه نسبت به گذشته شده است.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رهبر انقلاب در دیدار اخیر هیئت دولت: از حالا با واردات گاز و کارهایی مانند این، جوری عمل بشود که در زمستان مشکل گاز در کشور وجود نداشته باشد.

 

روز گذشته همسو با رفع دغدغه رهبری، وزیر نفت دکتر پاکنژاد با سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی فدراسیون روسیه و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم روسیه در محل وزارتخانه پیرامون موضوعات گاز و نفت دیدار و گفت‌وگو کرد.

نتیجه تلاش وزارت نفت دولت چهاردهم در یکسال گذشته باعث افزایش تولید بیش از ۱۲۵۰۰۰ بشکه نفت به صورت روزانه نسبت به گذشته شده است.»

