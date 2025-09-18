آغاز ثبتنام دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی هواپیمایی ساها
ثبتنام دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی هواپیمایی ساها، تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، دانشگاه علمی کاربردی هواپیمایی ساها با بهرهگیری از امکانات پیشرفته و اساتید مجرب در رشتههای تخصصی هوانوردی شامل مهندسی فناوری هوانوردی – خلبانی (CPL/IR)، مهندسی فناوری مکانیک هواپیما، مهندسی فناوری اویونیک هواپیما، مهندسی فناوری عیبیابی و بازسازی پهپاد، کاردانی هوانوردی – خلبانی (PPL)، کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما، کاردانی فنی اویونیک هواپیما و کاردانی حرفهای مهمانداری هواپیما دانشجو میپذیرد.
مزایای تحصیل در این دانشگاه شامل ارائه مدرک رسمی وزارت علوم، پذیرش بدون نیاز به مدرک پیشدانشگاهی، برخورداری از معافیت تحصیلی، پذیرش بدون کنکور، تحصیل رایگان برای خانواده شهدا و جانبازان و عدم محدودیت سنی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دفترچه راهنما، متقاضیان میتوانند به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کرده و یا با شمارههای ۰۲۱-۶۶۶۹۹۵۴۱ و ۰۹۳۳۴۳۸۰۹۳۳ تماس بگیرند.
ثبتنام برای دانشجویان و دانشآموزانی که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغالتحصیل میشوند نیز امکانپذیر است