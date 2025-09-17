به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی گفت:ما در وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش نامتعارف که به هزینه‌های مردم اضافه کند، موافق نیستیم و آن را مورد قبول نمی‌دانیم.

وزیر ارتباطات و فناوری افزود:در عین حال افزایش خودسرانه قیمت‌ها را تایید نمی‌کنیم. جلساتی در این زمینه در حال برگزاری و معاون ما در وزارت ارتباطات پیگیر این موضوع است.

وی درباره قطع آنتن 12 هزار گوشی آیفون گفت: بحثی در این زمینه وجود دارد که تعدادی گوشی از برند آیفون به نام دیگری وارد شده است که طبیعتا بهره برداری سامانه ریجستری وزارت صمت است و من اطلاع دارم که از صنف بخش خصوصی دعوت کرده اند که تعامل کنند و ما در دولت و وزیر صمت به حقوق مردم توجه ویژه ای دارد و این موضوع مدیریت می شود.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی سامانه‌ای ایرانی با جی‌پی‌اس، تصریح کرد: ما از همه ظرفیت‌های بین‌المللی در موضوع مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. توجه به این هم داریم اگر ظرفیت‌های داخلی در کشور وجود دارد نگاه توسعه‌ای ما هم به همین است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها و مشخصاً کشورهای همسو نیازها را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: موضوعی که نمی‌شه کتمان کرد مکان‌یابی برای کسب و کارها و سکوهای اینترنتی ماست همه تلاش ما بر این است بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم و خدمات را با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و از ظرفیت نخبگان داخلی کشور نیز استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای پرتاب ماهواره در شش‌ماه دوم سال، گفت: پرتاب ماهواره ناهید ۲ گام به گام است و ارزیابی زیرسیستمش انجام شده که همه موفقیت‌آمیز بوده است. ما چیزی که در دوره جدید دنبال می‌کنیم کاربردی کردن صنعت فضایی با نگاه به مخابرات و پوشش مناطق محروم است.

هاشمی یادآور شد: ما در وزارت ارتباطات تکلیفی داریم که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با ارتباط و کیفیت مناسب به اینترنت متصل کنیم. در سنوات گذشته هم زحمات زیادی کشیده شده ولی از مجموع ده هزار روستایی که باقی مانده در این مدت نزدیک به ۲ هزار روستا را با کیفیت مناسب پوشش دادیم. در ادامه به روستاهای صعب‌العبور می‌رسیم که پیچیدگی ارتباطاتش زیاد است و ما در تلاشیم بتوانیم از ظرفیت اینترنت ماهواره‌ای هم استفاده کنیم که هم هزینه‌ها را کاهش و هم کیفیت را ارتقا می‌دهد. ما در صنعت فضایی دنبال پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور هستیم.

