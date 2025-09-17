سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران:
تبادل پیامهای غیرمستقیم با آمریکا ادامه دارد
به گزارش خبرنگار ایلنا،فاطمه مهاجرانی در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید دولت بر لزوم توجه به سرمایههای اجتماعی و هنرمندان گفت: دولت در جلسه امروز بر تشکیل شورای عالی ایرانیان و فعالیت آن تاکید کرد که بیشتر متمرکز بر انجام اقدامات لازم برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور است.
سخنگوی دولت با اشاره به لزوم انجام اصلاحات ساختاری در ادارات بیان کرد: در جلسه امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و تاکید رئیسجمهور نیز بر این بود که حفظ کرامت انسانی کارمندان رعایت شود و به آنان اطمینان خاطر داده شود که این اصلاحات هیچگونه ضرری به آنان نخواهد کرد.
وی عنوان کرد: در جلسه امروز گزارشی درباره مصرف انرژی ارائه شد،کارگروهی در وزارت کشور برای مدیریت بهینه انرژی شکل گرفته که در این زمینه فعالیت میکند. همچنین قرار است ۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا ۳۱ شهریورماه بهرهبرداری شود.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: تبادل پیامهای غیرمستقیم با آمریکا که از پیش هم در جریان بوده، ادامه دارد.
فاطمه مهاجرانی در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامههای دولت در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی بیان کرد: تا پایان شهریور ماه ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی به چرخه تولید برق در کشور اضافه شده است و این روند ادامه دارد.
سخنگوی دولت افزود: همچنین برای ارتقای بهرهوری و بهینهسازی قرار شده پویشی برای تامین بخاریهای استاندارد برای خانوادههای تحت پوشش برخی نهادهای حمایتی به راه بیفتد که میتواند مثمرثمر باشد.
وی با اشاره به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه امروز هیئت دولت، اظهار کرد: بهینه سازی مصرف انرژی برای ۱۰۰ هزار خانوار تحت حمایت این وزارتخانه نیز صورت گرفته است.
مهاجرانی با اشاره به جلسه امروز هیات دولت گفت: در جلسه امروز همچنین گزارشی از سفر رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به دوحه پایتخت قطر به منظور شرکت در جلسه سران کشورهای اسلامی - عربی و نشستهای دوجانبه ارائه شد. لزوم اجماع جهانی برای مقابله با رژیم صهیونیستی و همچنین تغییر نگاهی که صورت گرفته در جلسه امروز مطرح شد. رژیم صهیونی قصد داشت نگاه ایرانهراسی را ایجاد کند، اما این نگاه امروز تغییر پیدا کرده است و این رژیم در دستیابی به اهداف خود در این زمینه با شکست مواجه شد.
وی ادامه داد: این رژیم به حمله به کشورمان بسنده نکرد و کشور قطر را هم مورد هجمه قرار داد که این نشان میدهد، کشورهای جهان اسلام باید در خصوص موضوعات اساسی خود بازبینی صورت دهند.
سخنگوی دولت با اشاره به ارائه گزارش استاندار خوزستان درباره آتشسوزی هورالعظیم گفت: این آتشسوزی آثار زیانبار محیط زیستی ایجاد کرده است. برای مهار آتش استفاده از ظرفیت همه دستگاهها در دستور کار قرار دارد. یک فروند هواپیمای آبپاش که در اختیار بود، به دلیل برخورد پرنده از فعالیت بازماند و لذا تمام دستگاهها برای مهار آتش موظف به همکاری شدند.
مهاجرانی افزود: همچنین لزوم هماهنگی با کشور عراق برای پایبندی به کنوانسیونهای بینالمللی مطرح و مصوب شد که یک کارگروه ویژه برای حفاظت از جنگلهای زاگرس و جنگهای شمال کشور تشکیل شود. در این خصوص وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانهای مربوطه دخیل خواهند بود.
سخنگوی دولت از تصویب اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به پیشنهاد وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: تعیین تکلیف مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر مرجع صدور مجوزهای حمل و نقل هوشمند یا همان تاکسیهای اینترنتی با اصلاحاتی به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و مرکزی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) به تصویب جلسه هیئت دولت رسید.
مهاجرانی ادامه داد: آییننامه اجرایی بند الف ماده ۷۳ پوشش بیمه پایه برای تمام جمعیت کشور و نحوه دریافت مطالبات سازمان بیمه به تصویب رسید و موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران و حکومت سلطنتی عمان مصوب شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دریافت مابه تفاوت خوراک پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی از طریق گشایش تعهد پرداخت برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی مصوب شد.
وی با اشاره به سطحبندی شرکتها و انتخاب شایسته برای نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوقهای بازنشستگی، گفت: چگونگی انتخاب این افراد با توجه به اهمیت بالای آن به کمیسیون بازگشت و گزارشی نیز به صورت مشخص از سوی وزیر نیرو در خصوص میزان ذخیره آب در سدها ارایه شد که نشان میدهد وضعیت مطلوبی نداریم.