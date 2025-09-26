در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره ارزیابی از دادگاههای صلح
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه ارزیابی های دوره ای از دادگاههای صلح در حال انجام است، گفت: انشاءالله به محض اینکه ارزیابیهای دورهای انجام شود که معمولاً ۶ ماهه یا یک ساله خواهد بود، نتایج آن اطلاعرسانی خواهد شد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اظهارات نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، مبنی بر اینکه تغییر قانون و انحلال شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه و تشکیل دادگاههای صلح، کار بسیار غیرکارشناسی و عجولانهای بود زیرا هیچ مشکلی از مردم حل نکرده است کما اینکه بسیاری از قضات با سابقه از این اتفاق گلایه دارند، گفت: ما در حال اجرای این طرح هستیم و باید آن را ارزیابی و نتایج آن را بررسی کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، قانونگذار ما را مکلف کرده است که این قانون را اجرا کنیم. دادگاه صلح در راستای اجرای قانون عملیاتی شده است. اینکه آیا نتایج آن میتواند مثبت باشد یا خیر، پس از اجرایی شدن و جمعآوری نتایج، اطلاعرسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر نمیتوانیم درباره ارزیابی مربوط به آن نظر بدهیم. ارزیابیهای دورهای از سوی مجموعههای مختلف انجام میشود، از جمله شوراهای حل اختلاف، دادسرای انتظامی قضات و دادگستری استانها که ارزیابیهایی از دادگاههای صلح خواهند داشت. همچنین، معاونت راهبردی هم ارزیابیهای لازم را در دورههای متعدد انجام خواهد داد.
جهانگیر گفت: انشاءالله به محض اینکه ارزیابیهای دورهای انجام شود که معمولاً ۶ ماهه یا یک ساله خواهد بود، نتایج آن اطلاعرسانی خواهد شد.