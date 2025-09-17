واکنش یک وکیل دادگستری به خبر کیهان درباره قتل مرحوم مهسا امینی

به گزارش ایلنا، علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به خبر کیهان درباره فوت مهسا امینی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: ای کاش دادستان محترم تهران روشن کنند چرا آنچه که نماینده سابق تهران درخصوص کاترین اشکدم می گوید احتیاج به اثبات دارد و گوینده تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد ولی ادعای روزنامه کیهان درخصوص قتل مرحوم مهسا امینی توسط پسرخاله!! احتیاج به ادله ندارد؟

مصونیت آهنین آفت عدالت است.

انتهای پیام/