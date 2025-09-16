خبرگزاری کار ایران
رای مثبت هیئت عالی نظارت به مصوبات مجلس درباره ایرانیان خارج از کشور

هیئت عالی نظارت مجمع، «طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس» و «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش  ایلنا، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیت الله آملی لاریجانی، عصر روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان سران سه قوه، وزیر دادگستری و مدیرکل ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه تشکیل جلسه داد.

اعضای هیئت عالی نظارت ابتدا به بررسی طرح «اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» در خصوص کیفیت تشکیل کمیسیون تلفیق و فرایند بررسی لایحه بودجه سالانه کشور در مجلس پرداختند.

پس از ارائه نظر کمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات مجلس و دولت، اعضای هیئت عالی نظارت اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

همچنین در این جلسه، هیئت عالی نظارت به بررسی موادی از «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور» پرداختند. پس از ارائه نظر کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و استماع توضیحات مجلس و دولت، اعضای هیئت عالی نظارت مواد ۱، ۷، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ را مغایر سیاست‌های کلی نداستند، اما مواد ۲ و ۱۰ را دارای ابهام تشخیص دادند.

