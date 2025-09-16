تبریک قالیباف به قهرمانان کشتی آزاد
رئیس مجلس شورای اسلامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«با افتخار، سربلند و قهرمان
تمامقد به احترام ایران عزیزتر از جان
قهرمانی قاطع تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی را به اعضای پرتلاش تیم ملی به ویژه دو مدال آور طلایی پهلوانان امیرحسین زارع و رحمان عموزاد، کادر فنی بادانش، مسئولان دلسوز کشتی کشور و ملت سربلند ایران تبریک میگویم.»