تبریک قالیباف به قهرمانان کشتی آزاد

«با افتخار، سربلند و قهرمان

تمام‌قد به احترام ایران عزیزتر از جان

قهرمانی قاطع تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی را به اعضای پرتلاش تیم ملی به ویژه دو مدال آور طلایی پهلوانان امیرحسین زارع و رحمان عموزاد، کادر فنی بادانش، مسئولان دلسوز کشتی کشور و ملت سربلند ایران تبریک می‌گویم.»