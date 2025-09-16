خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهبر انقلاب:

از تلاش اعجاب‌انگیز شما تشکّر میکنم

از تلاش اعجاب‌انگیز شما تشکّر میکنم
کد خبر : 1687117
لینک کوتاه کپی شد.

در پی افتخارآفرینی تیم ملی کشتی آزاد در کسب عنوان قهرمانی جهان، حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی خطاب به نفرات تیم کشتی ایران این پیروزی را تبریک گفتند.

به گزارش ایلنا، در پی افتخارآفرینی تیم ملی کشتی آزاد در کسب عنوان قهرمانی جهان، حضرت ایت الله خامنه‌ای در پیامی خطاب به نفرات تیم کشتی گفتند:آفرین برشما.

 

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از قهرمانی جهانی تیم کشتی بخاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتار تحسین آمیزش تشکرمیکنم. آمیزه‌ی قدرت ومعنویت، آفریننده‌ی ارزش‌های والاست. آفرین بر شما.

سیدعلی خامنه‌ای

۲۵ شهریور ۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی