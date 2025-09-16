رهبر انقلاب:
از تلاش اعجابانگیز شما تشکّر میکنم
در پی افتخارآفرینی تیم ملی کشتی آزاد در کسب عنوان قهرمانی جهان، حضرت آیت الله خامنهای در پیامی خطاب به نفرات تیم کشتی ایران این پیروزی را تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا، در پی افتخارآفرینی تیم ملی کشتی آزاد در کسب عنوان قهرمانی جهان، حضرت ایت الله خامنهای در پیامی خطاب به نفرات تیم کشتی گفتند:آفرین برشما.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
از قهرمانی جهانی تیم کشتی بخاطر تلاش اعجاب انگیز و سپس رفتار تحسین آمیزش تشکرمیکنم. آمیزهی قدرت ومعنویت، آفرینندهی ارزشهای والاست. آفرین بر شما.
سیدعلی خامنهای
۲۵ شهریور ۱۴۰۴