آیت الله اعرافی:
آینده به فناوریهایی نوین گره خورده است
به گزارش ایلنا، آیت الله علیرضا اعرافی در آیین مشترک آغاز سال تحصیلی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران که امروز ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا (س) قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم عنوان کرد: نور پیامبر اکرم (ص) در همه عوالم هستی اولین نور و اولین مشعل هدایت است. جهان با سراج منیر پیامبر (ص) روشن شد و شریعت با وجود او وارد تمدن و جهانی نو شد و پایان عالم هم با نور تابان او خواهد بود.رئیس شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران ادامه داد: تجلی پیامبر (ص) در آیینه نهج البلاغه از زیباترین تجلیها است. سخنان زیبا، جذاب و شیوای امیرالمومنین (ع) در بیش از ۴۰ موضع نهج البلاغه درباره پیامبر (ص) یک منظومه معرفتی و مجموعه جذاب در پیامبرشناسی و آشنایی با شخصیت ایشان است.
مدیر حوزههای علمیه کشور بیان کرد: حوزههای علمیه خواهران یک فصل ویژهای برای ارتقا آشنایی با پیامبر (ص) ایجاد کنند و به ویژه این امر با نگاه به نهج البلاغه باشد، زیرا توجه به نهج البلاغه مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.
وی اظهار کرد: جامعهشناسی از جزیره العرب و جهان معاصر بعثت، بیان شخصیت خاندانی و و خانوادگی پیامبر (ص) و بیان شخصیت خود پیامبر از جمله محورهایی است که امام علی (ع) در نهج البلاغه درباره پیامبر (ص) مطرح کرده اند. امام علی در نهج البلاغه میفرماید: «وَ داعِمَ الْمَسْمُوکاتِ، وَ جابِلَ الْقُلُوبِ عَلی فِطْرَتِها، شَقِیِّها وَ سَعیدِها؛ اِجْعَلْ شَرائِفَ صَلَواتِکَ، وَ نَوامِیَ بَرَکاتِکَ عَلی مُحَمَّد عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ؛ و نگاه دارنده آسمانهای برافراشته وای آفریننده دلها بر اساس فطرت، چه بدبخت آن و چه خوشبخت آن، شریفترین درودهایت، و افزونترین برکاتت را بر محمّد بنده و رسول خود قرار ده»آیت الله اعرافی تصریح کرد: حضرت علی (ع) در این خطبه در بیان ویژگیهای پیامبر به عبودیت و رسالت پیامبر اشاره میکند و سپس میفرماید «الْخاتِمِ لِما سَبَقَ؛ رسولی که ختم کننده نبوت». پیامبر اسلام (ص) خاتم است و در پایان این سلسله قرار گرفته است. این در پایان بودن از لحاظ زمانی است اما از لحاظ جایگاه در اول قرار دارد؛ زیرا بشر برای شنیدن قرآن و پیام رسول الهی نیاز به آمادگی داشته است. گنج عظیم معارف توحیدی و الهی که در قرآن و سنت رسول خدا و ائمه هدی بازتاب پیدا کرده است را نمیشد در آغاز خلقت به بشر داده شود، زیرا توانایی آن را نداشته است.
وی اظهار کرد: عمق توحید قرآن در همه جا نیامده است و در فلسفههای یونان و پیشین نبوده است. آنچه هم بوده است قابل اطمینان و قطع نبوده است. در آیینه قرآن توحیدی جلوهگر شده است که در جای دیگری اعم از اندیشه فلسفی و عرفانی نیست.
مدیر حوزههای علمیه کشور اضافه کرد: امام علی (ع) در ادامه میفرماید: «وَ الْفاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ؛ بازکننده راههای بسته» آفاقی در مسائل اعتقادی، کلامی، نظامات فکری، نظامات اجتماعی، مسائل فقهی و اخلاقی در سنت و کلام رسول خدا و قرآن و کریم آمده است که پیش از آن بسته بود. وجود پیامبر و قرآن کریم کلیدی برای گشودن دریچههای تازهای به آسمان بود.
وی با اشاره به فراز «وَ الْمُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ؛ آشکارکننده حق بر مبنای حق است» تصریح کرد: پیامبر حق مطلق است. هم پیامی که آورد حق و سعادت بخش در همه عرصهها بود و هم روشهای او شایسته، حق و صحیح بوده است. او پرچم آشکارسازی را بلند کرد تا هم حق را بیان کند و هم بهترین شیوهها را در این مسیر استفاده کند. پیامبر اسلام (ص) در جزیره العرب که در پایینترین جایگاه در زمینههای اقتصادی، فرهنگی و حکومتی در بین تمدنهای آن زمان داشت تمدن اسلامی را بنا نهاد.
آیت الله اعرافی یادآور شد: امروز این رسالت حوزه است و این نقش امروزه به طور ویژه به عهده بانوان قرار داده شده است. همواره بانوان در همه عرصهها نقش آفرین بودهاند اما در عصر جدید شکل دیگری پیدا کرد و در تمدن غربی بخشی از آن به انحراف کشیده شد. بانوانی که به فضل الهی امروز وارد حوزههای علمیه شدهاند باید با حس رسالت مداری وارد این دستگاه عظیم شوند و درهای نو را به روی جهان معاصر بازکنند و این کار ما و پیام انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به فراز «وَ الدّافِعِ جَیْشاتِ الْأَباطیلِ، وَ الدّامِغِ صَوْلاتِ الْأَضالیلِ؛ پیامبری که خروشهای باطل را دفع و حملههای گمراهی را شکست» گفت: پیامبری که حق بود وقتی با لشکر باطل مواجه میشد کوبنده آنها را کنار میزد وحق را پیش میبرد و شکوه باطل را از بین میبرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور اضافه کرد: امروز تمدن غرب با باطلهایی در آمیخته و شکوههای باطلی ایجاد کرده است. از بین بردن این شکوههای باطل نیاز به عقل، حکمت، دانش، شجاعت، توانمندی، سلیقه و خوش فکری دارد.
وی عنوان کرد: در ادامه این خطبه آمده است «کَما حُمِّلَ، فَاضْطَلَعَ، قائِماً بِاَمْرِکَ؛ مُسْتَوْفِزاً فی مَرْضاتِکَ، غَیْرَ ناکِلٍ عَنْ قُدُمٍ، وَ لَا واه فی عَزْم؛ چنان که سنگینی رسالتی را که برعهده گرفت با قدرت پیش برد، به امر تو قیام نمود، و در راه رضای تو شتافت، بدون اینکه از پیشی گرفتن بماند و در عزمی که داشت سستی ورزد.» اگر میخواهید عالم و مجاهد فرهنگی شوید باید در این فراز از پیامبر فرا بگیرید. باید زمان در سنین جوانی و شکوفایی توسط خود فرد و مسئولین برنامه ریزی شود.
آیت الله اعرافی ادامه داد: «وَاعیاً لِوَحْیکَ، حافِظاً لِعَهْدِکَ، ماضِیاً عَلی نَفاذِ اَمْرِکَ؛ وحی تو را ضبط نمود، عهدت را حفظ نمود، بر اجرای فرمانت اقدام ورزید» اوج جهاد فرهنگی و راهبری جهادی پیامبر را نشان میدهد. جهان خود و جهانهای دیگر را دگرگون کرد. وظیفه ما روشن کردن چراغ برای نجات نسل امروز و پیام انقلاب شکوهمند اسلامی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه نهج البلاغه چندین اثر تربیتی دارد، اظها کرد: بانوان هر روز نهج البلاغه را مطالعه کنند. نهج البلاغه هم ادبیات را تربیت میکند و هم شور، شوق، حماسه و ذوق معنوی در انسان میآفریند. نهج البلاغه از یک سو گنج معرفتی انسان را بالا میبرد و هم ذوق زبانی و زبان عربی را تربیت میکند. از سوی دیگر عوامل معنوی را در درون انسان ارتقا میدهد. نهج البلاغه کتاب تحول و انقلاب است.
مدیر حوزههای علمیه کشور یادآور شد: در رابطه با پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» اقدامات خوبی انجام شده است و این اقدامات باید استمرار داشته باشد. باید منطق و گفتمان متعالی پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» در رگهای نظامات علمی، تربیتی و تبلیغی نهادهای حوزوی جلوهگر شود که این امر نیاز به درک، تحلیل، گفتمانسازی و برنامه ریزی دارد.
آیت الله اعرافی اضافه کرد: دو پدیده را بعد از انقلاب داریم یک پدیده شکل گیری حوزه به شکل ساختارمند است که نسبت به همه ادوار گذشته متفاوت بوده است و دوم اینکه این پدیدهای که در ایران رشد کرده است بر جهان سایه افکنده است. به همین خاطر این پدیده ایرانی نیست و امروز یک پدیده جهانی است، به همین خاطر پیام «حوزه پیشرو و سرآمد» باید مورد اهتمام قرار بگیرد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از فناوریها گفت: همه آینده به فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و علوم شناختی که به سرعت در حال تحول هستند گره خورده است. ما باید بر اینها مسلط شویم و هم از آسیبهای آنها پرهیز کنیم و هم حداکثره بهره را ببریم. فناوریهای امروز دیگر ابزار نیستند بلکه درون برنامهها قرار دارند.
مدیر حوزههای علمیه کشور یادآور شد: حوزه علمیه خواهران در حکمرانی دنیای جدید و زن و خانواده نقش بزرگ و تمدنی دارد و پرچم آن به دست شما است. این امر نیاز به برنامه دارد. نگاه جامعه به حوزه علمیه خواهران هم در پاسخگویی به نیازهای عام عموم مردم و هم نخبگانی است. این نیاز با کار نخبگانی افزایش یابد و فیلسوفان، فقیهان، محدثان و مفسران در میان بانوان تربیت شوند.