نگاهداری:
مشارکت دانشآموزان نخبه در حکمرانی دادهمحور؛ نگاهی به آیندهای روشن
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در اولین کارسوق حکمرانی دادهمحور که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و جمعی از دانشآموزان نخبه کشور برگزار شد، بر اهمیت مشارکت جوانان در فرآیند حکمرانی و استفاده از ظرفیتهای آنان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در اولین کارسوق حکمرانی دادهمحور با شعار «تفکر نظاممند و پویایی سیستمها»، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به مشارکت دانشآموزان نخبه در این رویداد اشاره کرد و گفت: «مردمیسازی، شفافسازی، کارآمدسازی و هوشمندسازی چهار رویکرد رئیس مجلس از ابتدای دوره یازدهم بوده است و هیچ مجلسی در دنیا به اندازه مجلس شورای اسلامی از سازوکارهای مشارکتی برای برگزاری رویدادهای نقشآفرین جهت استفاده از ظرفیت دانشآموزان استفاده نکرده است.»
وی با تأکید بر اینکه مجلس ایران یکی از پیشروترین مجالس دنیا در اخذ نظرات صاحبنظران و نخبگان است، افزود: «نخبه بودن صرفاً یک استعداد فردی نیست، بلکه به معنای توانایی حل مسائل جامعه است. این به معنای اتصال آرمانها با واقعیات جامعه و رسیدن به راهحلهای درست است.»
نگاهداری همچنین به اهمیت بهره هوشی و هوش اجتماعی در ایجاد گروههایی برای حل مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: «بهره هوشی به تنهایی کافی نیست و باید در کنار آن، هوش اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. ضریب شرافت نیز برای پیشرفت کشور بسیار مهم است و به افراد اخلاق و معنویت میدهد.»
وی با بیان اینکه دانشآموزان نخبهای که امروز در این کارسوق حضور دارند، بر مسائل حکمرانی کشور تسلط یافته و به صورت گروهی برای مشکلات کشور راهکار ارائه دادهاند، خاطرنشان کرد: «این دانشآموزان از هر سه مقوله بهره هوشی، هوش اجتماعی و ضریب شرافت برخوردارند.»
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: «تمرین حل مسأله باید به صورت مستمر به علاقمندان نخبه آموزش داده شود. نخبگان باید برای آینده هر کشور شناسایی شوند و این رویداد پیام مهمی برای مسئولان دارد تا به نوجوانان نخبه کشور اعتماد کنند.»