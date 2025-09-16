خبرگزاری کار ایران
نشست هم اندیشی جمعی از سرمایه‌های فرهنگی دستگاه قضایی برگزار شد

نخستین نشست جمعی از سرمایه‌های فرهنگی دستگاه قضایی با حضور رئیس امور فرهنگی قوه قضائیه و نمایندگان اصناف و اقشار فرهنگی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، سید محمود حسینی‌اصل،  ضمن ابراز خرسندی از تشکیل اولین جلسه با حضور سرمایه‌های انسانی و فرهنگی دستگاه قضایی، در این نشست بر بکارگیری همه ظرفیت‌های اداری و انسانی به عنوان  سرمایه‌های در اختیار برای خدمت‌رسانی  هرچه بهتر در حوزه فرهنگی دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: سرمایه‌های فرهنگی اعم از قاریان، مداحان، مجریان، خطبا و شعرا  در کنار فعالان و متولیان فرهنگی به عنوان پرچمداران و پیشتازان این عرصه که مورد احترام و توجه عموم هستند نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف مورد نظر هر دستگاه را ایفا خواهند کرد.

حسینی اصل با اشاره به تغییرات ساختاری حوزه فرهنگی در دستگاه قضایی، افزود: کار فرهنگی برخلاف  سایر بخش‌های اداری و مالی صرفاً متوجه شخص کارمند نیست بلکه با خانواده کارکنان ارتباط معنی‌داری دارد و جامعه مخاطب نیز به مراتب وسیع‌تر و حساس‌تر هست.

رئیس امور فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با تشکیل کانون سرمایه‌های فرهنگی از ظرفیت خوب و ارزشمند این عزیزان جهت ارتقای عملکرد در حوزه فرهنگی برای جامعه بزرگ و خدوم کارکنان دستگاه قضایی بهره‌مند شویم. در همین راستا پیش‌نویس اولیه تشکیل این کانون/مجمع تهیه و در اختیار نمایندگان حاضر در جلسه قرار گرفت تا نظرات تکمیلی  خود را ارائه نمایند.

در این جلسه حجج اسلام هاشمی و عمادی (خطیب) آقایان علوی و بختیاری ( مداح) قاسمیان و یراق‌بافان (مجری) بهرامی و محمدیان (قاری) بیات شاعر و اعضای مدیریت قرآن و عترت امور فرهنگی قوه قضائیه حضور  داشتند که هریک به اظهارنظر  و ارائه پیشنهاد پرداختند.

حسینی اصل در پایان ابراز امیدواری کرد این اقدام مهم علاوه بر ستاد در استان‌ها نیز تداوم یابد و زمینه هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه فرهنگی دستگاه قضایی را فراهم کند.

در پایان این نشست، مدعوین حاضر با ارائه نظرات و راهبردهای خود، بر غنای مباحث و تقویت چشم­‌انداز فرهنگی دستگاه قضایی تأکید کردند.

 

