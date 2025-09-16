خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد برگزار شد

نشست بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد برگزار شد
کد خبر : 1686921
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط نشست بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، نشست بررسی تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد صبح امروز سه شنبه 25 شهریور 1404 با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.

نشست بررسی آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (113) قانون پنجساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد صبح امروز به میزبانی وزارت دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار شد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در ابتدای این نشست بر لزوم بررسی جایگاه مرجع قضایی در فرایند رسیدگی به تصادفات منجر به صدمه بدنی غیرعمد مستند به آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید تاکید کرد.

رحیمی همچنین خاطر نشان کرد: موضوع ارسال سامانه‌ای کروکی تصادفات در فرایند رسیدگی به موضوع با اشکالاتی مواجه است که باید به دقت و سرعت بررسی شود.

وزیر دادگستری گفت: باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا با رفع موانع موجود در فرایند تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد، این امکان خوب قانونی به صورت کامل اجرایی و عملیاتی شده و ضمن رفع اطاله در بررسی موضوع، بستر رضایتمندی عمومی و کاهش مراجعات حضوری فراهم شود.

در این نشست نمایندگانی از قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، پلیس راهور فراجا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و بیمه مرکزی، ضمن ارایه نظرات و پیشنهادت، گزارشی از روند اجرای آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (113) قانون پنجساله برنامه هفتم با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمد در دستگاه متبوع خود را ارایه کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی