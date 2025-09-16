خبرگزاری کار ایران
احیای کمیته‌های ملی یونسکو در ایران؛ گامی تازه در دیپلماسی علمی و فرهنگی

دوره جدید کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو در ایران با رویکردی تازه در حوزه دیپلماسی علمی و فرهنگی آغاز به‌کار کرد.

به گزارش ایلنا،  کمیته‌های ملی کمیسیون ملی یونسکو در ایران که جایگاه عالی مشورتی در رصد کردن تحولات یونسکو و افزایش ظرفیت‌های کشور ایفا می‌کنند، پس از دوره‌ای توقف و بازنگری، بار دیگر احیا می‌شوند.

این کمیته‌ها در هفت حوزه تخصصی و بر اساس برنامه‌های یونسکو، سازماندهی شده‌اند؛ آموزش:کمیته ملی آموزش و کمیته ملی آموزش عالی؛ علوم:کمیته‌های انسان و کره مسکون، علوم زمین و ژئوپارک‌ها، آب‌شناسی، علوم پایه و اقیانوس‌شناسی؛ فرهنگ:کمیته ملی پاسداشت و تنوع بیان‌های فرهنگی، کمیته ملی میراث فرهنگی و طبیعی و کمیته ملی فرهنگ و هنر؛ علوم اجتماعی: کمیته‌های اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری، حقوق شهروندی و صلح، مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی و ورزش و تربیت بدنی؛ ارتباطات:کمیته ملی حافظه جهانی، کمیته ملی ارتباطات و رسانه و کمیته ملی اطلاعات برای همه، روابط خارجی: کمیته ملی روابط خارجی و شبکه‌های یونسکو: کمیته ملی نهادهای مردمی و مسئولیت اجتماعی.

آیین‌نامه‌های بازنگری شده این کمیته‌ها تا حداکثر ۱۰ شخصیت حقوقی مرتبط و ۱۰ شخصیت حقیقی را پیش‌بینی کرده‌اند.

شخصیت‌های حقیقی به پیشنهاد دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران توسط رئیس کمیسیون ملی (وزیر عتف)، برای مدت دو سال برای عضویت در این کمیته‌ها، طی احکامی انتخاب شدند.

