به گزارش ایلنا، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور رأی وحدت رویه شد.

در این جلسه که صبح امروز برگزار شد، دانشجویان و اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی سردفتران و دفتریاران و مدیرعامل بیمه مرکزی به عنوان مهمان حضور داشتند.

حجت‌الاسلام منتظری ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در جلسه با اشاره به حدیثی از امام حسین علیه السلام گفت: آن حضرت می‌فرمایند: «لا اَفْلَحَ قَوْمِ اشْتَرَوْا مَرْضاةَ الْمَخْلُوقِ بِسَـخَطِ الْخـالِقِ» به این معنا: ملتى که خشنودى مردم را با خشم خدا معامله کند هرگز رستگار نخواهد شد.

رئیس دیوان عالی کشور با قرائت این حدیث بر مسئولیت افراد در جامعه تاکید کرد و گفت: انسان از جامعه جدا نیست و فرد به عنوان عضوی از جامعه، نباید نسبت به مشکلات و معضلات بی‌تفاوت باشد و هر انسان نسبت به سهم خود در این رابطه مسئولیت و تکالیفی دارد.

وی در ادامه با اشاره به اقدام موثر و قابل تقدیر دستگاه قضا در عفو و تخفیف مجازات جمع کثیری از محکومان اظهار داشت: وظیفه خود می‌دانم به عنوان عضو کوچکی از دستگاه قضایی از مقام معظم رهبری که با درخواست رئیس قوه قضاییه نسبت به عفو بسیاری از زندانیان و محکومان تحت عنوان عفو معیاری موافقت فرمودند تشکر کنم؛ قوه قضاییه با کارشناسی‌هایی که در خصوص تعریف شرایط و معیار‌های عفو به انجام رساند، زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه را فراهم کرد؛ بدون شک این عفو معیاری رویکردی مهم در جهت تقویت بنیاد خانواده‌ها و انسجام اجتماعی است. امیدواریم همه کسانی که مشمول این عفو گسترده می‌شوند متنبه شده و زندگی جدیدی را آغاز و تجربه کنند.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به جنایات رژیم آدم کش و منفور صهیونیستی تصریح کرد: انسان از این حجم از وحشی‌گری و خوی حیوانی رژیم صهیونیستی متحیر می‌ماند، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی به لحاظ کمی و کیفی حد و مرز ندارد و با پشتیبانی و حمایت صریح آمریکا هر نوع جنایتی که قابل تصور و عمل باشد علیه مردم مظلوم غزه اعمال می‌کنند.

وی ادامه داد: ما پیرو دین و آیین آسمانی‌ای هستیم که پیامبر اکرم (ص) در این رابطه فرمود: «اگر انسانی فریاد و استغاثه‌ای کرد و کسی به او جواب نداد آن فرد در دایره دین من نیست». امت اسلامی با این جمعیت گسترده، با یک غده سرطانی روبه رو شده است که با کمال شقاوت و بی رحمی، جنایاتی را علیه زنان، کودکان و بیماران مرتکب می‌شود که در تاریخ مشابه آن وجود ندارد.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: اگر کشور‌های اسلامی در برابر این جنایات متحد نشوند و روش و سیاست منطقی و مقابله متناسب نداشته باشند، این رژیم به سراغ سایر کشور‌ها هم خواهد رفت.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: روز گذشته سران کشور‌های اسلامی در قطر (دوحه) بیانیه‌ای در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی صادر نمودند؛ این در حالی است که با سخنرانی و صدور بیانیه، این عنصر وحشی و جنایتکار دست از جنایات خود برنخواهد داشت، در واقع این تجمع و گردهمایی‌ها وقتی موثر است که متناسب با آن اقدام عملی و مقابله لازم شود.

وی ادامه داد: امیدواریم خداوند یک اعتقاد و ایمان راسخ به مسلمانان و سران دول و کشور‌های اسلامی عنایت فرماید تا شر این غده سرطانی از ریشه کنده شود.

حجت‌الاسلام منتظری در ادامه با اشاره به راهکار‌ها و پیشنهادات ارائه شده توسط کارگروه‌های چهارگانه دیوان عالی کشور در شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های موجود در قوه قضائیه گفت: در همایش سراسری خردادماه پیشنهادات، آسیب‌ها و راهکار‌های مورد نظر در حوزه تحول در نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی ارائه شد، چنانچه متخصصان امر نکات جدیدی در این رابطه دارند؛ حتما به دبیرخانه همایش اعلام کنند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر تحول در مقوله نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضایی تصریح کرد: همه ما تکلیف داریم در راستای عملیاتی کردن این پیشنهادات و تحول در امر نظارت و وحدت رویه گام برداریم.

حجت‌الاسلام منتظری ادامه داد: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی دو وظیفه مهم و ذاتی دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی است و این جایگاه باید ترسیم و تبیین شود.

وی تاکید کرد: ایجاد وحدت رویه تنها با صدور رای در جلسات هیات عمومی کارسازنخواهد بود، قضات با استفاده از ظرفیت قانونی و تجزیه و تحلیل آرا در ایجاد وحدت رویه قضایی چاره اندیشی کنند، ان شاءالله نتایج این امر به نفع مردم و جامعه خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برنامه عملیاتی دیوان عالی کشور در ایجاد تحول در نحوه برگزاری جلسات هیئت عمومی و پر بار شدن روزافزون برنامه‌های آن گفت: اساتید و دانشجویان حقوق با حضور در جلسات هیات عمومی به صورت مکتوب، دیدگاه، نقد و یا پیشنهادات خود را ارائه دهند؛ مجموعه دیوان عالی کشور از پیشنهادات متخصصان حقوق در جهت ایجاد شفافیت و فرآیند صدور آرای هیات عمومی استقبال می‌کند.

در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قرائت شد.

در گزارش پرونده وحدت رویه اول، اختلاف استنباط بین شعب سوم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه آیا خسارت وارده به راننده مقصر حادثه عنوان دیه یا خسارت دارد و پرداخت آن به نرخ یوم الاداء است و یا معادل خسارت مندرج در بیمه نامه، به هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام شده است، پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات شرکت کننده در هیئت عمومی ۶۵ نفر رای شعبه سوم دیوان عالی کشور را مبنی بر پرداخت خسارت وارده به راننده مقصر به نرخ یوم الاداء با استناد به ماده ۳ و تبصره ماده ۳۶ قانون بیمه مورد تائید قرار دادند.

