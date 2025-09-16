آخرین وضعیت پرونده درگیری ماموران شهرداری با دستفروشان در قزوین
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ضرب و شتم و درگیری ماموران شهرداری در قزوین با دستفروشان توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا اصغر جهانگیر در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برخوردی با ماموران شهرداری قزوین که یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغییر اتی در قوانین و یا رویههای پیش رو اعمال میکند، گفت: جای تاسف و تاثر دارد که مامورین بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند ولو اینکه آنها در خصوص کاری که میکنند، مقاومت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این مسئله قویا محکوم است که خدایی ناکرده ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. حتما در این رابطه پرونده تشکیل و پیگیری قانونی لازم نسبت به ان به عمل میآید.
جهانگیر تاکید کرد: درباره فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره این نزاع بلافاصله دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستوراتی را برای پیگیری موضوع دادند پرونده حکایت از این داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی به وضعیت دستفروشان، و رفع سد معبر، این کار را به پیمانکارانی واگذار کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاریخ پیمانکاران برای رفع سد معبر و انتقال افراد به محلههایی که خودشان تعیین کردند وارد عمل میشوند از آنجایی که با مقاومت دستفروشان روبهرو میشوند، در ابتدا مقاومتی که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مامورین رفع سد معبر را تهدید میکنندو مورد ضرب و جرح قرار میدهند.
وی گفت: در ادامه مامورین نیز دست به کار میشوند و عمل متقابل انجام میدهند که برای هر دو بخش پرونده تشکیل شده و افراد جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند و ۲ نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تامین به زندان معرفی شدند که از نیروهای پیمانکار شهرداری هستند.
جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستفروشان هم در بیمارستان بستری شده بود، اظهاراتش استماع و پرونده تشکیل و ارجاع شده و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر میشود.