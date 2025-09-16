به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: در دو سال اخیر، جهان و منطقه ما شاهد چالش‌های بزرگی بوده است؛ از جمله نقض‌های آشکار و بی‌سابقه ارزش‌های انسانی و اصول حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی با حمایت برخی قدرت‌های جهانی. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری با یک‌جانبه‌گرایی افسارگسیخته مواجه است؛ روندی که نظم بین‌المللی را شکننده‌تر و ثبات و امنیت منطقه‌ای و جهانی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

وی افزود:اهمیت چندجانبه‌گرایی و همکاری در قالب سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش آشکار شده است. همکاری کشورهای در حال توسعه در چارچوب‌های چندجانبه دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است. جمهوری اسلامی ایران خود از قربانیان یک‌جانبه‌گرایی ظالمانه آمریکا و ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی بوده و همچنان با تبعات آن درگیر است. با وجود این، ایران مسئولیت‌های خود را به‌عنوان یک بازیگر فعال و اثرگذار در عرصه همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای همواره ایفا کرده است.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: بیش از شش دهه از تأسیس سازمان RCD و سپس اکو می‌گذرد. این سازمان قدیمی‌ترین سازوکار همکاری اقتصادی منطقه‌ای در جهان در حال توسعه است. در این سال‌ها بنیان‌های همکاری متعددی ایجاد شده اما با ظرفیت‌های عظیم منطقه تناسبی ندارد. اکو می‌تواند به الگویی موفق از همکاری اقتصادی میان کشورهای همجوار تبدیل شود.

وی با اشاره به تدوین چشم‌انداز ده‌ساله اکو گفت: امروز نیازمند تصمیم‌گیری جمعی برای تحقق یک اکوی مطلوب هستیم. فرایند تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۵ و اهداف راهبردی آن فرصتی است برای اقدام مشترک. نشست اخیر سران اکو در جمهوری آذربایجان نیز اراده مشترک برای مواجهه با چالش‌های اقتصاد جهانی، تحولات ژئوپولیتیکی و فناوری‌های نوین را آشکار ساخت. اکو باید بستری برای توسعه پایدار، امنیت منطقه‌ای و رفاه مشترک باشد.

عراقچی با تاکید بر ابتکار رئیس‌جمهور بیان کرد: هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک فناوری نیست، بلکه تحولی بنیادین در شیوه‌های زندگی و حکمرانی است. اگر از این فرصت استفاده نکنیم فاصله توسعه ما با سایر مناطق بیشتر خواهد شد. در نشست اخیر سران اکو، دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تأسیس مرکز هوش مصنوعی را مطرح کردند که می‌تواند سکوی پرش همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای و محرک همکاری‌ها در حوزه‌های گوناگون باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است که همکاری‌های سازمان اکو در سال‌های پیش رو به تقویت تاب‌آوری فردی و جمعی کشورهای عضو در برابر ناامنی غذایی، تغییرات اقلیمی، همه‌گیری‌ها، بلایای طبیعی و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی معطوف شود. در عین حال، از همه دست‌اندرکاران برگزاری این همایش و مشارکت‌کنندگان از بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی که دعوت وزارت امور خارجه را پذیرفتند سپاسگزارم.

انتهای پیام/