به گزارش خبرنگار ایلنا، افتتاحیه دومین همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه با حضور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی برگزار شد.

سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی در این همایش گفت: از آقای عراقچی تشکر می‌کنم که علیرغم فشردگی‌های این روزها و همچنین سفری که به‌صورت فشرده در روزهای قبل به دوحه قطر داشتند در این همایش حضور پیدا کردند. سپاسگزارم که این حضور، نشان‌دهنده تعهد و باور عمیق وزارت امور خارجه به موضوع مهم اکو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای منطقه‌ای در همکاری میان کشورهای این منطقه است.

معاون وزیر امور خارجه گفت: خدمت همه عزیزان، به‌ویژه آقای استاد مجید خان، دبیرکل محترم اکو و نیز سفرا و نمایندگان کشورهای عضو اکو، خیرمقدم عرض می‌کنم. همچنین از آقای قنبری، معاون محترم دیپلماسی اقتصادی، تشکر می‌کنم که همراهی بسیار زیاد و صمیمانه‌ای که با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی داشتند، و از همکاران ایشان که مبدع این ابتکار هستند، قدردانی می‌کنم. آن‌ها با برنامه‌ریزی‌های به‌موقع خود، آماده‌سازی‌ها و هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری این همایش انجام دادند.

وی ادامه داد: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اندیشکده‌های عرصه دیپلماسی و روابط بین‌المللی در منطقه و بزرگ‌ترین اندیشکده عرصه روابط خارجی در جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده است که بستری پویا برای تبادل اندیشه، تحلیل‌های راهبردی و توسعه همکاری‌های علمی و فکری و همچنین انجام دیپلماسی‌های غیررسمی و ایجاد چارچوب‌هایی برای نظر و تبادل هیئت‌های فکری و اندیشه‌ای و تصمیم‌سازان در کنار تصمیم‌گیران حوزه اکو برای اهداف تعیین‌شده در اساسنامه اکو فراهم آورد.

خطیب‌زاده با بیان اینکه حوزه چندجانبه‌گرایی از جمله حوزه‌های مورد توجه ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و از اصول موضوعه همکاری‌ها در این عرصه می‌باشد، اظهار کرد: مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از این رو در پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده است از مصادیق آن حمایت کند. از جمله مصادیق مورد نظر در حوزه چندجانبه‌گرایی، سازمان همکاری اقتصادی اکو است که از جایگاه ویژه‌ای در دیپلماسی چندجانبه اقتصادی و سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

وی یادآور شد: در اسفند سال ۱۳۹۰، همایش ملی ایران و اکو با همکاری معاون وقت محترم اقتصادی وزارت امور خارجه در همین مرکز برگزار شد. اکنون هم خوشحالم که در آستانه تدوین چشم‌انداز ۲۰۳۵ اکو توسط ده کشور عضو اکو، جزو اولین اندیشکده‌ها و شاید اولین اندیشکده در منطقه اکو باشیم که به این موضوع مهم در سطح ملی می‌پردازیم. مجدداً از تشریف‌فرمایی شما همه عزیزان تشکر می‌کنم و امیدوارم این همایش فرصتی را برای گفت‌وگوی سازنده و ارائه چارچوب‌های پیشنهادی عملیاتی در مسیر آینده روشن‌تر برای سازمان مهم و پویای منطقه‌ای فراهم آورد. از همه شما سپاسگزارم.

